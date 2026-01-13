Networking

Naranja X permite acreditar fondos de asignaciones de Anses: trámite 100% digital y sin costos

La opción digital habilitada permite transferir fondos rápidamente y sin costo a una cuenta virtual, lo que simplifica el acceso y facilita una mayor disponibilidad del dinero, además de otorgar rendimientos diarios por el saldo depositado

Toda la operatoria puede hacerse
Toda la operatoria puede hacerse desde la app

Los beneficiarios que perciben asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Argentina pueden ahora acreditar fondos directamente en su cuenta virtual de Naranja X de forma totalmente digital. Esta función, disponible sin costo ni trámites presenciales, busca facilitar la gestión de las prestaciones y optimizar el uso del dinero desde el primer día.

Más de 9,3 millones de personas en Argentina integran el régimen de Asignaciones Familiares, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, donde 8 millones corresponden a Asignaciones por Hijo. La posibilidad de utilizar una plataforma ágil y confiable responde a la demanda de herramientas que simplifiquen la administración diaria de estos recursos.

El trámite para designar la cuenta de Naranja X como medio de cobro requiere solo cuatro pasos:

  1. El usuario debe acceder a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Dirigirse al menú Medio de cobro: Asignaciones y voucher educativo.
  3. Seleccionar la opción Acreditación en cuenta.
  4. Luego, solo se debe ingresar el CBU de la cuenta Naranja X para finalizar el cambio.

La fecha en la que se realice la modificación establece el mes a partir del cual se percibirán las asignaciones en Naranja X.

El monto depositado en la cuenta remunerada de Naranja X empieza a generar rendimientos diarios de manera automática, ofreciendo una alternativa más eficiente respecto de los métodos tradicionales.

