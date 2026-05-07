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La producción de Rincón de Aranda impulsó la expansión de Pampa Energía

El desarrollo de dicho yacimiento permitió que la empresa elevara su volumen operado y posicionara nuevas inversiones dentro de su estrategia en hidrocarburos no convencionales. Sus resultados operativos en el primer trimestre aumentaron un 48 por ciento

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Edificio corporativo de Pampa Energía con fachada de vidrio y paneles grises, su logo azul brillante, en un entorno urbano al atardecer
Según el balance difundido por la compañía, Pampa obtuvo USD 144 millones de resultado operativo

Pampa Energía consolidó en el primer trimestre de 2026 una mejora significativa en sus indicadores, al incrementar en 48% sus resultados operativos respecto al mismo periodo del año anterior y registrar ingresos por USD 573 millones.

Este resultado sintetiza el avance de su desarrollo en shale oil, el aumento en la venta de gas y una mayor eficiencia en generación eléctrica. El repunte muestra cómo la integración de proyectos energéticos y la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) están delineando la estrategia de expansión y el fortalecimiento de la operatoria para los años venideros.

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A un año del inicio de operaciones, el yacimiento Rincón de Aranda superó los 24 mil barriles diarios de producción, cifra que destaca la magnitud de la inversión realizada y que, según proyecciones de la compañía, será elevada a 28 mil barriles diarios hacia mitad de año.

“Rincón de Aranda representa actualmente la mayor inversión de desarrollo en un único proyecto en la historia de Pampa. Durante 2026, vamos a invertir USD 770 millones, acumulando más de USS 1.500 millones hasta alcanzar un plateau de producción de 45 mil barriles diarios”, afirmó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía

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Los resultados del segmento de generación también marcaron una tendencia positiva. Según el balance difundido por la compañía, Pampa obtuvo USD 144 millones de resultado operativo, lo que representa un aumento del 11% respecto al año anterior. Este desempeño fue impulsado por el nuevo esquema regulatorio, que premia la eficiencia y favorece a las centrales integradas con producción propia de gas.

En el área de ventas, la empresa comercializó cerca de 14 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que implica un crecimiento del 17% interanual. En marzo, Pampa Energía presentó formalmente la solicitud de adhesión al RIGI para el desarrollo de nuevos pozos y la construcción de infraestructura asociada, proyectos cuya inversión total estimada alcanza los USD 4.500 millones.

En el ámbito de transporte y logística, la firma fue adjudicada con 3,2 millones de metros cúbicos diarios en la expansión del Gasoducto Perito Moreno, compromiso con vigencia a 35 años y equivalente al 27% del nuevo transporte de gas previsto hacia Buenos Aires para 2027. Esta asignación refuerza la integración logística y la capacidad de exportación de la empresa al principal centro de consumo argentino.

Además, en abril, Pampa Energía formalizó la solicitud de adhesión al RIGI para su Proyecto de Urea, una propuesta que busca agregar valor y monetizar sus reservas de gas natural mediante la producción de fertilizantes. Este proyecto contempla la construcción de una planta con capacidad para 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2030 y una inversión estimada de USD 2.400 millones. Actualmente, la iniciativa se halla en etapa de evaluación final de factibilidad.

El desarrollo de Rincón de Aranda no solo capitalizó el crecimiento operativo de Pampa Energía, sino que estableció nuevos estándares de inversión y producción en un contexto de incremento del shale oil y la integración de proyectos enfocados en gas natural y fertilizantes. Con una inversión acumulada que ya supera los USD 1.500 millones y el objetivo de alcanzar la producción establecida de 45 mil barriles diarios en los próximos meses, la empresa robustece su liderazgo en el sector energético nacional.

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