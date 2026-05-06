Coto avanza hacia la concreción de su centro comercial en Isidro Casanova

El predio de Isidro Casanova donde se levanta el nuevo proyecto bonaerense

Coto avanza hacia la concreción de su esperado centro comercial en Isidro Casanova, un proyecto que promete transformar el entorno urbano y económico de la zona.

La compañía podrá reiniciar las tareas en el predio con una evaluación integral del estado actual de la construcción tras más de una década de inactividad. A partir de allí, se abrirá una etapa final de obra que demandará entre seis y doce meses de trabajo continuo, con la meta de poner en marcha un complejo comercial largamente esperado por los vecinos.

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El impacto del proyecto excede la dimensión edilicia. La reactivación de la obra implicará, en una primera etapa, la movilización de proveedores, contratistas, profesionales y trabajadores de la construcción, reinsertando al predio en la dinámica económica local. Una vez finalizado y en funcionamiento, el centro comercial prevé la generación de más de 1.000 puestos de trabajo directos, a los que se sumará una cifra similar de empleos indirectos vinculados a logística, servicios, mantenimiento, seguridad, gastronomía, transporte y comercios asociados.

La reactivación de la obra implicará, en una primera etapa, la movilización de proveedores, contratistas, profesionales y trabajadores de la construcción

Además del empleo, la iniciativa apunta a consolidar un nuevo polo de servicios y consumo para los habitantes de la zona y sus alrededores. La llegada de un centro comercial de gran escala suele traducirse en mayor circulación, mejora de la infraestructura circundante y crecimiento del entramado comercial barrial, beneficiando a pequeñas y medianas empresas que se integran a la cadena de valor.

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Para los vecinos, el avance del proyecto representa también la recuperación de un espacio importante para la dinámica local. Su finalización implica convertir una obra detenida en un punto de encuentro, actividad y oportunidades, con impacto positivo tanto en la vida cotidiana como en el desarrollo económico local.

De este modo, la reactivación del proyecto marca el inicio de una nueva etapa para la compañía y para la comunidad, con la expectativa de que el complejo se convierta en un motor de empleo, inversión y crecimiento sostenido en los próximos años.

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