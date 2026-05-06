YPF presentó Diesel 10 Minero, un nuevo combustible para potenciar la minería en la Argentina

YPF es el principal proveedor energético del sector minero argentino

YPF lanzó Diesel 10 Minero, un nuevo producto especialmente diseñado para la industria minera-

La presentación se realizó en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales encuentros del sector en el país.

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“El lanzamiento apunta a mejorar la eficiencia y la continuidad operativa de los proyectos mineros que se desarrollan en condiciones extremas. El nuevo combustible cuenta con ultra bajo contenido de azufre (menos de 10 partes por millón), no contiene biocomponentes y está especialmente preparado para operar en alta montaña y temperaturas extremadamente bajas, lo que lo convierte en una solución clave para los yacimientos ubicados en zonas de difícil acceso y con clima muy hostil”, explicó la petrolera.

YPF es el principal proveedor energético del sector minero argentino y cuenta con la red de logística y distribución más grande del país, lo que le permite garantizar el abastecimiento ininterrumpido en las principales regiones productivas.

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El lanzamiento fue en el marco de la Expo San Juan Minera 2026

Según detalló la compañía, es la abastecedora del 90% del mercado minero de combustibles, con una cartera de clientes en los que se destacan desde proyectos exploratorios junior, pasando por proyectos mineros en fase de construcción hasta los principales proyectos metalíferos y de litio en fase de plena producción de la Argentina.

“Con este nuevo combustible, YPF refuerza su rol como socio estratégico de la minería, acompañando cada proyecto con energía, tecnología, servicios de excelencia y presencia territorial. La presentación de Diesel 10 Minero se enmarca en una estrategia integral para el sector, que combina productos especializados, logística dedicada, servicios técnicos y soluciones energéticas a medida, alineadas con estándares internacionales y normativas ambientales vigentes”, dijo la empresa que comanda Horacio Marín.

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