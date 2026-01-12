Networking

Jorge Brito volvió a asumir la presidencia de Genneia

El presidente de Banco Macro ya había ocupado el cargo en la compañía de energías renovables entre 2015 y 2022

Guardar

Genneia anunció el regreso de Jorge Brito como presidente de su Directorio.

Brito, quien ya ha desempeñado este cargo entre diciembre de 2015 y abril de 2022, retomó la conducción de la compañía de energías renovables, “continuando con el proceso de crecimiento y fortalecimiento de la posición de Genneia como el actor principal en la generación de energía limpia, tanto eólica como solar”, según se destacó en un comunicado.

Junto a sus nuevas responsabilidades en Genneia, Brito continúa desempeñándose como presidente del Directorio del Banco Macro, cargo que ocupa desde marzo de 2023.

“Es un orgullo volver a presidir una compañía que es emblema de la energía del futuro en nuestro país. Nuestro foco seguirá puesto en la innovación, la sostenibilidad y en continuar ampliando nuestra matriz renovable para acompañar el crecimiento de la industria argentina”, señaló Jorge Brito.

“Nuestro foco seguirá puesto en la innovación, la sostenibilidad y en continuar ampliando nuestra matriz renovable para acompañar el crecimiento de la industria” (Brito)

Recientemente, Genneia puso en operación el Parque Solar San Rafael, superando de esta manera los 1.500 MW de potencia instalada renovable y consolidando su liderazgo en el sector. Con sus 8 parques eólicos y 6 solares en funcionamiento, la empresa lleva una inversión acumulada superior a USD 1.600 millones desde 2016.

Asimismo, la compañía se posiciona hoy también como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de USD 1.280 millones emitidos hasta la fecha.

Temas Relacionados

Jorge BritoGenneiaBanco MacroEnergías renovables

Últimas Noticias

YPF inauguró la primera estación móvil del país en Pinamar

Un nuevo concepto de abastecimiento se estrena en el principal corredor de la Costa Atlántica, permitiendo atender la demanda de temporada alta y usuarios interesados en combustibles diferenciados y atención tecnológica eficiente

YPF inauguró la primera estación

Brasil, más simple: Banco Macro y Modo ofrecen pagos directos desde el celular para las vacaciones

La entidad argentina elimina las barreras de pago integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en las playas del país vecino

Brasil, más simple: Banco Macro

TGS designó a su nuevo Director de Grandes Proyectos

Se trata de Jorge Vugdelija, quien ocupó posiciones en Pecom Energía, Petrobras Argentina, Refinor y Oldelval, entre otras

TGS designó a su nuevo

Binance obtuvo la certificación ISO/IEC 42001 por su gobernanza en IA

El nuevo aval fue emitido por A-LIGN y acredita que la compañía cumple con estándares internacionales de gestión segura, evaluación de impacto social y alineación con normativas europeas en el uso de tecnologías avanzadas

Binance obtuvo la certificación ISO/IEC

El Instituto Vaca Muerta incorporó a TotalEnergies como socia

La participación de la compañía internacional refuerza la iniciativa de formación técnica para el sector energético nacional, con planes de capacitación avanzada y prácticas en Neuquén destinadas a cubrir futuras demandas laborales de la industria

El Instituto Vaca Muerta incorporó
DEPORTES
“No sabía si estaba listo

“No sabía si estaba listo para verlo”: Grosjean se reencontró con el casco que le salvó la vida en un brutal accidente en la F1

El pedido de disculpas de Simeone a Vinicius Jr y al presidente del Real Madrid tras la pelea en la Supercopa y su mensaje al Barcelona

Con tres triunfos y tres caídas, se puso en marcha el camino de los argentinos en la clasificación del Australian Open

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

TELESHOW
Alfredo Casero suspendió una función

Alfredo Casero suspendió una función de Cha Cha Cha en Mar del Plata: los supuestos motivos

Christian Petersen habló de su salud tras su internación: “Sin voz pero mejorando”

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

INFOBAE AMÉRICA

La UE evalúa nuevas sanciones

La UE evalúa nuevas sanciones contra Irán por la represión de las protestas

León XIV desató el entusiasmo entre los católicos uruguayos tras un sugestivo comentario: “Nos vemos en Uruguay”

Un ciclón extratropical azotó Uruguay con vientos de hasta 98 km/h y dejó a miles sin electricidad

El congreso de Ecuador autorizó el inicio del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura

El extraordinario desafío de desmontar el narcoestado de Venezuela con sus propios mafiosos