Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre que atacó con un palo con clavos a su ex pareja en Mar del Plata

El agresor violó una restricción de acercamiento vigente. La víctima relató que todo estuvo motivado por un conflicto personal entre ambos

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Dos policías, un hombre y una mujer, escoltan a un hombre esposado con chaqueta roja y pantalón verde frente a un edificio con escudo policial
Dos agentes de policía escoltan a un hombre esposado en Mar del Plata, detenido bajo cargos de violencia doméstica (La Capital de Mar del Plata)

Un nuevo episodio de violencia de género conmocionó al barrio General San Martín, de Mar del Plata cuando un hombre fue detenido tras atacar a su ex pareja con un palo con clavos y un cuchillo.

El hecho se registró en una vivienda situada en Nápoles al 5800. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido a partir de un llamado al 911.

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Al arribar al lugar, agentes de la comisaría quinta se encontraron con el agresor en actitud hostil. El hombre portaba un palo de madera al que había incrustado clavos en uno de sus extremos, además de un cuchillo tipo Tramontina. Los oficiales lograron reducirlo y procedieron a su detención en el acto.

Según el testimonio de la víctima, la agresión se produjo en el marco de un conflicto personal. El hombre, que mantenía una relación previa con la mujer, no solo la atacó físicamente, sino que también la amenazó durante el incidente.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, la víctima sufrió lesiones en uno de sus brazos y fue asistida por los servicios médicos. En el lugar, los efectivos constataron que el agresor tenía una restricción de acercamiento vigente respecto al domicilio, lo que agravó la situación legal del detenido.

Las autoridades informaron que el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 tras la intervención de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la formación de causa por desobediencia, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas agravadas. Los elementos utilizados en el ataque —el palo con clavos y el cuchillo— fueron secuestrados como prueba.

Seis agentes de policía con equipo táctico, incluyendo chalecos, cascos y escudos, posan al aire libre frente a casas sencillas en un día soleado
Agentes de una fuerza especial participan en un operativo en Mar del Plata que culminó con la detención de un hombre acusado de violencia doméstica (La Capital de Mar del Plata)

En otro episodio de violencia familiar, un hombre de 39 años fue imputado tras amenazar a su hija con un arma de fuego en medio de una disputa. El hecho ocurrió en la localidad de Batán y derivó en una investigación policial que incluyó un allanamiento.

La denuncia fue presentada el sábado pasado por la propia víctima, quien relató que su padre la intimidó exhibiendo un arma de fuego. Al igual que en el caso anterior, el acusado tenía vigente una restricción de acercamiento, lo que constituye un agravante en el proceso judicial. Personal de la comisaría octava inició tareas investigativas, analizó cámaras de seguridad y reunió testimonios que permitieron vincular al hombre con la amenaza.

Con intervención de la fiscalía a cargo de Mariano Cubas, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en calles 27 y 38. El operativo, que contó con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), permitió identificar al sospechoso y secuestrar un teléfono celular que será analizado en la causa.

Los hechos investigados ocurrieron en un contexto de conflicto intrafamiliar, donde la víctima, hija del imputado, manifestó haber sentido temor por su integridad ante la presencia del arma. La Policía no halló el arma en el allanamiento, pero sí logró reunir otros elementos probatorios.

El hombre fue notificado de la formación de causa por amenazas agravadas. No se dispusieron medidas restrictivas de la libertad en su contra, aunque se informó que registra un antecedente penal por robo calificado en 2009.

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