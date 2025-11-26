Networking

“Frascos fijos”: Naranja X lanzó una nueva opción para alcanzar objetivos financieros

Se trata de una alternativa como el plazo fijo tradicional, pero con la agilidad y comodidad de operar 100% digital desde la app de la fintech y plazos personalizados de entre 30 y 180 días

"Es una herramienta que brinda la solidez de un plazo fijo, pero con la agilidad y comodidad de operar 100% digital desde la app", destacó Naranja X

En el marco de su 40° aniversario, Naranja X presentó Frascos Fijos, una alternativa dentro de su ecosistema digital como el plazo fijo tradicional, que permite elegir por cuánto tiempo la persona quiere dejar su dinero guardado, con opciones entre 30 y 180 días.

Desde la fintech, explicaron: “Entendiendo la necesidad de los usuarios de contar con herramientas de inversión a largo plazo, transformamos la experiencia de ‘Frascos’. Así nace Frascos Fijos, una solución que ofrece rendimientos superiores mediante una tasa preferencial. Es una herramienta que brinda la solidez de un plazo fijo, pero con la agilidad y comodidad de operar 100% digital desde la App de Naranja X”.

Victoria Minassian, Chief Product Officer de la empresa agregó que la innovación sólo vale cuando agregan valor a la vida de las personas. “Las nuevas funcionalidades de Frascos nacen de escuchar y observar cómo nuestros usuarios piensan y usan su dinero, y de una convicción: devolverle el poder a la gente. Esa es la energía que nos mueve: convertir la complejidad financiera en experiencias simples, útiles y poderosas para el día a día”, dijo.

Desde su lanzamiento a un segmento de usuarios, se crearon más de 400.000 Frascos Fijos en todo el país. Su adopción masiva refleja una tendencia creciente: cada vez más personas eligen organizar y hacer rendir su dinero a través de soluciones digitales simples y accesibles. A partir de ahora, esta nueva opción para alcanzar objetivos financieros está disponible para todos los usuarios de la empresa.

Cómo usar la nueva función de Frascos Fijos

El proceso es sencillo:

  • Se define el nombre y el objetivo, el monto y el plazo personalizado
  • Se confirma la creación del frasco, que comienza a generar rendimientos de forma segura y previsible.
  • Cada frasco puede crearse por montos desde $1.000 hasta $30 millones, permitiendo combinar Frascos y Frascos Fijos hasta ese límite total. Además, ofrecen rendimientos asegurados y visibilidad del monto final desde el inicio.

“Con esta nueva funcionalidad, Naranja X reafirma su compromiso con ofrecer soluciones digitales que integran ahorro, inversión y pagos en una misma plataforma. Los Frascos Fijos: ayudar a que las personas puedan organizar aún mejor su dinero, disminuir la carga del día a día y transformar esa organización en hábitos de ahorro e inversión, sostenibles”, cerró la fintech.

