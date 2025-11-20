Uno de los principales estudios de abogados del país lanzó Lexie, su agente virtual de IA para análisis jurídico

Lexie

Lexie es la nueva agente virtual de inteligencia artificial desarrollada por el Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), “diseñada para explicar de manera clara, ágil y dinámica las principales novedades legales y regulatorias”, según se explicó en un comunicado.

A través de videos breves de uno a tres minutos, Lexie se propone ofrecer análisis jurídicos accesibles y ágiles, complementando los tradicionales reportes y alertas normativas del Estudio con un formato innovador y adaptado a las demandas actuales de inmediatez y claridad.

Este lanzamiento consolida la estrategia de PAGBAM de integrar soluciones de inteligencia artificial en distintas áreas de su estructura, apostando por la adopción responsable de tecnologías emergentes y la creación de nuevos canales para la difusión de contenido jurídico. La iniciativa responde a una visión que privilegia la combinación entre el conocimiento humano y la eficiencia tecnológica, sin perder de vista la rigurosidad y la calidad técnica que caracterizan al Estudio.

“La inteligencia artificial no viene a reemplazar la mirada profesional, sino a potenciarla” (Barry)

Aunque Lexie opera como un agente completamente impulsado por inteligencia artificial, su contenido es supervisado y validado por los equipos profesionales del estudio. Este modelo colaborativo refuerza la apuesta por una integración equilibrada y ética entre personas e inteligencia artificial, orientada a generar valor y mantener los más altos estándares en la comunicación jurídica. En palabras de Luis D. Barry, miembro del Comité Ejecutivo de estudio. “La inteligencia artificial no viene a reemplazar la mirada profesional, sino a potenciarla. Lexie refleja ese espíritu: una herramienta innovadora que trabaja junto a nuestros equipos para acercar información jurídica de manera más dinámica y accesible”.

El desarrollo es fruto del trabajo conjunto entre el Comité Ejecutivo y las comisiones de Marketing y de Tecnología, áreas dedicadas a la investigación y promoción de herramientas digitales de última generación dentro del Estudio. Desde hace varios años, PAGBAM impulsa programas de formación continua en inteligencia artificial, automatización documental, ciberseguridad y análisis de datos, incorporando recursos que optimizan los procesos internos y permiten ofrecer a los clientes un servicio más eficiente, seguro y actualizado tecnológicamente.

La integración de la IA en la práctica diaria ha dejado de ser un tema de debate para convertirse en una realidad consolidada. Así lo expresó María Carolina Abdelnabe Vila, socia del Departamento de Datos Personales y Tecnología: “El uso de la IA dejó de estar en el terreno del mero debate, pudiendo decir que hoy en día está integrada plenamente en nuestro trabajo diario siendo Lexie solamente una de las tantas áreas que nos encontramos desarrollando”.

Los videos producidos por Lexie se difundirán de manera periódica y estarán enfocados en ofrecer actualizaciones rápidas sobre normativa, jurisprudencia y otras novedades legales relevantes. Estos contenidos buscan facilitar el acceso a la información y acompañar a clientes, colegas y a la comunidad en general en un entorno regulatorio en constante transformación.