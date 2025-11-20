Networking

Uno de los principales estudios de abogados del país lanzó Lexie, su agente virtual de IA para análisis jurídico

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen presentó una herramienta que ofrece resúmenes normativos en video, combinando supervisión profesional y tecnología avanzada para agilizar la difusión de novedades legales y regulatorias de la región

Guardar
Lexie
Lexie

Lexie es la nueva agente virtual de inteligencia artificial desarrollada por el Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), “diseñada para explicar de manera clara, ágil y dinámica las principales novedades legales y regulatorias”, según se explicó en un comunicado.

A través de videos breves de uno a tres minutos, Lexie se propone ofrecer análisis jurídicos accesibles y ágiles, complementando los tradicionales reportes y alertas normativas del Estudio con un formato innovador y adaptado a las demandas actuales de inmediatez y claridad.

Este lanzamiento consolida la estrategia de PAGBAM de integrar soluciones de inteligencia artificial en distintas áreas de su estructura, apostando por la adopción responsable de tecnologías emergentes y la creación de nuevos canales para la difusión de contenido jurídico. La iniciativa responde a una visión que privilegia la combinación entre el conocimiento humano y la eficiencia tecnológica, sin perder de vista la rigurosidad y la calidad técnica que caracterizan al Estudio.

“La inteligencia artificial no viene a reemplazar la mirada profesional, sino a potenciarla” (Barry)

Aunque Lexie opera como un agente completamente impulsado por inteligencia artificial, su contenido es supervisado y validado por los equipos profesionales del estudio. Este modelo colaborativo refuerza la apuesta por una integración equilibrada y ética entre personas e inteligencia artificial, orientada a generar valor y mantener los más altos estándares en la comunicación jurídica. En palabras de Luis D. Barry, miembro del Comité Ejecutivo de estudio. “La inteligencia artificial no viene a reemplazar la mirada profesional, sino a potenciarla. Lexie refleja ese espíritu: una herramienta innovadora que trabaja junto a nuestros equipos para acercar información jurídica de manera más dinámica y accesible”.

El desarrollo es fruto del trabajo conjunto entre el Comité Ejecutivo y las comisiones de Marketing y de Tecnología, áreas dedicadas a la investigación y promoción de herramientas digitales de última generación dentro del Estudio. Desde hace varios años, PAGBAM impulsa programas de formación continua en inteligencia artificial, automatización documental, ciberseguridad y análisis de datos, incorporando recursos que optimizan los procesos internos y permiten ofrecer a los clientes un servicio más eficiente, seguro y actualizado tecnológicamente.

La integración de la IA en la práctica diaria ha dejado de ser un tema de debate para convertirse en una realidad consolidada. Así lo expresó María Carolina Abdelnabe Vila, socia del Departamento de Datos Personales y Tecnología: “El uso de la IA dejó de estar en el terreno del mero debate, pudiendo decir que hoy en día está integrada plenamente en nuestro trabajo diario siendo Lexie solamente una de las tantas áreas que nos encontramos desarrollando”.

Los videos producidos por Lexie se difundirán de manera periódica y estarán enfocados en ofrecer actualizaciones rápidas sobre normativa, jurisprudencia y otras novedades legales relevantes. Estos contenidos buscan facilitar el acceso a la información y acompañar a clientes, colegas y a la comunidad en general en un entorno regulatorio en constante transformación.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial PAGBAM Lexie Comunicación jurídica Tecnología

Últimas Noticias

Aerolíneas Argentinas y Coca Cola reanudaron su alianza comercial en todos los vuelos

El acuerdo permitirá que los pasajeros de la aerolínea nacional vuelvan a disfrutar de las bebidas de la compañía líder del mercado, fortaleciendo la presencia de ambas marcas en el sector de servicios aéreos

Aerolíneas Argentinas y Coca Cola

Evento pyme en Banco Ciudad: las nuevas generaciones y las tendencias del mercado

El encuentro tendrá lugar el jueves 27 de noviembre y busca propiciar un espacio de análisis sobre los cambios socioculturales, económicos y generacionales

Evento pyme en Banco Ciudad:

Grupo Arcor lidera el ranking global de derechos de la infancia en la industria alimentaria, según Global Child Forum

La compañía alimenticia se posiciona como referente en la integración de la perspectiva de la niñez en la gestión empresarial, destacando su compromiso con la protección y promoción de los derechos infantiles en la región

Grupo Arcor lidera el ranking

Ya se pagan más de 1 millón de viajes diarios en colectivo con el QR y las tarjetas del Banco Nación

Este año se registraron más de 60 millones de operaciones mediante el sistema de pagos abierto en más de 23.000 unidades, que actualmente circulan en 49 localidades de 18 provincias

Ya se pagan más de

BoulderLam, la nueva alianza que impulsa la integración de Ethereum con el sector financiero tradicional

La asociación entre BoulderTech y Lambda Class busca facilitar el acceso de empresas e instituciones a soluciones blockchain avanzadas, promoviendo eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo en operaciones financieras de la región

BoulderLam, la nueva alianza que
DEPORTES
Francisco Cerúndolo cayó frente a

Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev en el segundo cruce de la serie ante Alemania por la Copa Davis

“Soy el entrenador de Estados Unidos, no el conserje”: el enojo de Mauricio Pochettino con un periodista tras la goleada a Uruguay

La respuesta de Hamilton y Leclerc al presidente de Ferrari tras quedar en el blanco de sus duras críticas

El comunicado del arquero de Independiente Rodrigo Rey tras el fallo judicial en favor de los niños con autismo

Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

TELESHOW
Walas contó que cuando era

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Descubren una nueva serpiente negra

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Una ola de frío polar sacude Europa y activa alertas por nieve, intensas heladas y riesgo de avalanchas

Ucrania recibió la propuesta de Estados Unidos para frenar la guerra con Rusia y Zelensky la discutirá con Donald Trump

La UE sancionó al ‘número dos’ de los paramilitares FAR por su rol en el “capítulo más sangriento” de la guerra en Sudán