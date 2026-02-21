Los comentarios negativos impulsan la perseverancia de los emprendedores

Las palabras de desaliento hacia emprendedores pueden aumentar su compromiso y motivación para iniciar proyectos propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la revista Muy Interesante, que cita un estudio publicado en Journal of Business Venturing, las palabras de desaliento dirigidas a quienes buscan impulsar proyectos propios pueden transformarse en un combustible inesperado para el éxito. Lejos de frenar la iniciativa, los comentarios negativos suelen reforzar la determinación y elevar el compromiso emprendedor, convirtiendo la crítica en un motor que potencia la ambición y la perseverancia.

Las investigaciones recogidas muestran que la negatividad dirigida explícitamente a los emprendedores, especialmente si proviene de figuras de autoridad o expertos, estimula una respuesta de desafío. Esta actitud puede llevar a los individuos a dedicar más recursos, tiempo y energía a sus proyectos, impulsados por el deseo de demostrar que las predicciones negativas no se cumplirán.

La respuesta ante la crítica no es homogénea, pero existe una tendencia a que los emprendedores interpreten los mensajes negativos como retos personales. Así, los pronósticos de fracaso funcionan como una chispa que profundiza el compromiso y refuerza la determinación para continuar, como subraya Muy Interesante.

El efecto “underdog” y la teoría de la reactancia

Según explican la revista, el fenómeno identificado como “efecto underdog” —el impulso que sienten quienes son percibidos como menos favorecidos— influye directamente en la reacción emocional de los emprendedores al enfrentar críticas. Cuando una persona percibe que otros dudan de su capacidad, se activa una motivación interna por demostrar lo contrario.

Este impulso está vinculado con la Teoría de la Reactancia Psicológica, que describe cómo los individuos reaccionan ante amenazas a su libertad de elección. Ambos medios detallan que cuando una figura de autoridad predice el fracaso de un proyecto, muchos emprendedores sienten la necesidad de reafirmar su autonomía y demostrar que poseen la capacidad para tomar sus propias decisiones.

De acuerdo con estos hallazgos, la combinación entre el efecto underdog y la Teoría de la Reactancia Psicológica puede llevar a los emprendedores a invertir más esfuerzo, persistir frente a las adversidades y buscar activamente la validación de sus ideas. De este modo, “la duda externa se transforma en una fuente de energía para la acción y la innovación”.

Memoria de la crítica y persistencia de los emprendedores

Las publicaciones consultadas indican que “los emprendedores recuerdan de manera especial las críticas recibidas”. Estos comentarios negativos no solo permanecen presentes en su memoria, sino que funcionan como recordatorios constantes que refuerzan la motivación para avanzar.

Las investigaciones mencionadas reportan que quienes recibieron advertencias sobre la posibilidad de fracasar mostraron una mayor persistencia y dedicación en sus iniciativas. “La percepción del escepticismo ajeno se convierte en un reto personal que intensifica el deseo de demostrar que las previsiones adversas pueden ser erróneas”, subrayan en la publicación.

Además, los datos recabados muestran que “la motivación sostenida no se limita a una reacción momentánea”, sino que perdura y ayuda a los emprendedores a superar obstáculos y a mantener el foco en sus objetivos a largo plazo.

Transformación de la duda en acción

De acuerdo con Journal of Business Venturing, los emprendedores poseen mecanismos psicológicos que les permiten convertir la duda y el escepticismo en estímulos para la acción. Cuando reciben juicios negativos respecto a su éxito potencial, estas opiniones pueden activar una reacción de desafío que los lleva a actuar con mayor determinación.

El proceso comienza cuando la crítica es vista como una amenaza a la identidad o a la libertad de decisión. Esto desencadena una respuesta interna destinada a defender el proyecto y reforzar las propias capacidades. Así, el escepticismo externo deja de ser un freno y pasa a ser un catalizador para invertir más recursos y desarrollar creatividad orientada a soluciones innovadoras.

La transformación de la duda en acción no se produce en todos por igual, pero sí representa un “patrón recurrente entre quienes logran conservar su motivación y avanzar a pesar de los obstáculos”.

Importancia de la credibilidad en la crítica

Tanto Muy Interesante como Journal of Business Venturing destacan que la reacción de los emprendedores ante los comentarios negativos depende en gran parte de la credibilidad del crítico. Cuando las observaciones provienen de personas reconocidas en el sector, el impacto suele ser mayor y la respuesta desafiante se intensifica.

Existe, no obstante, una paradoja: si los mensajes pesimistas provienen de referentes indiscutibles, pueden generar, además del deseo de refutar la valoración, dudas internas sobre la viabilidad del proyecto.

“La mayoría de los emprendedores tienden a transformar la crítica en un reto, pero la fuerza de esa transformación varía en función de la reputación del emisor y del contexto”, resaltan.

Equilibrio entre apoyo y resistencia en el entorno emprendedor

El entorno de los emprendedores influye de forma profunda en su desempeño. Un ambiente abundante en advertencias o dudas puede activar el mecanismo psicológico del desafío; pero un exceso de resistencia comporta riesgos.

En este sentido, la información recopilada enfatiza la importancia de un “equilibrio entre el apoyo y la resistencia”. Los mensajes de confianza favorecen el desarrollo personal y nuevas ideas, mientras que una dosis moderada de escepticismo —especialmente si proviene de voces experimentadas— puede actuar como estímulo para la mejora y la superación de límites autoimpuestos.

El texto recalca que la convivencia de ambos factores contribuye a fortalecer la resiliencia de los emprendedores y a transformar la crítica en oportunidad, siempre que exista información precisa sobre los estudios y autores que permitan contextualizar cada hallazgo.