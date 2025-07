JP Morgan convocó a más de 20 inversores para hablar de Argentina: las preocupaciones que plantearon

JP Morgan supervisó la evolución del interés inversor en activos argentinos a través de reuniones y seminarios virtuales (REUTERS)

JP Morgan destacó que los inversores, por el momento, no expresan grandes dudas sobre la capacidad del Gobierno de Javier Milei para alcanzar "cifras sólidas" en las próximas elecciones, aunque las mayores inquietudes se concentran en el precio del dólar y la evolución de las reservas de la Argentina. El tipo de cambio mostró una tendencia alcista en las últimas semanas, y el Banco Central convalidó un aumento de tasas para contener la presión cambiaria.

El banco estadounidense señaló en su reciente informe de renta variable que, en las últimas dos semanas, llevó a cabo más de veinte reuniones individuales con inversores y realizó un seminario virtual que reunió a más de 130 asistentes bajo el lema “It’s Time to Take a Look; Q&A on Macro and Equities”, lo que indica un "renovado interés por analizar la situación del país". A pesar de este interés, la exposición actual de los fondos consultados es “nula o muy baja”.

Según los analistas de JP Morgan, la reciente baja en los precios de las acciones argentinas durante 2025 no obedeció a debilidades estructurales, sino a movimientos de flujos de mercado. Las perspectivas macroeconómicas y políticas generan oportunidades para aquellos que buscan exposición en la región. El informe subrayó la importancia de las próximas elecciones de medio término y la probable eliminación de controles de capital como factores determinantes para el mercado argentino.

“Nuestra estimación para el tipo de cambio se mantiene en $1.300 por dólar hacia fin de año”, proyectaron. En los últimos días, cotización se mantuvo por encima de ese umbral.

Caída de acciones argentinas y comparación regional

El desempeño de las acciones argentinas en 2025 resultó desfavorable en términos relativos. De acuerdo con JP Morgan, hacia mediados de mayo, el índice MSCI Argentina permanecía prácticamente estable, mientras el MSCI LatAm acumulaba una ganancia superior al 20%. En las semanas siguientes, una ola de ventas acentuó la brecha de rendimiento, que alcanzó casi 40% en lo que va del año, debido al fuerte ajuste registrado en el mercado accionario argentino.

El informe remarcó que, mientras los mercados de América Latina mostraron fortaleza, las acciones argentinas sufrieron una corrección pronunciada.

“En nuestra opinión, esto no está respaldado por los fundamentals, ya que mantenemos una visión constructiva sobre la implementación del programa macroeconómico del gobierno de Milei y el resultado de las elecciones de medio término en octubre”, explicaron los especialistas.

JP Morgan destacó que los inversores, por el momento, no expresan grandes dudas sobre la capacidad del Gobierno de Javier Milei para alcanzar "cifras sólidas" en las próximas elecciones (REUTERS)

El reporte detalló que, desde el inicio de la gestión de Milei en diciembre de 2023, existía una alta correlación entre el desempeño de la deuda soberana argentina y el mercado accionario, pero esa relación se interrumpió en las últimas semanas: mientras la renta fija se mantuvo estable, las acciones experimentaron una fuerte baja. Para los analistas, esta divergencia indica que la caída de las acciones responde a movimientos de capital, no a deterioro macroeconómico.

“Consideramos que la implementación del programa macroeconómico podría dar lugar a una mayor eliminación de controles de capital hacia fin de año, lo que podría allanar el camino para que MSCI inicie un proceso de reclasificación en 2026”, se lee en el documento. Desde la perspectiva del banco, la política económica se concentra en fortalecer las reservas y reducir la inflación durante el ciclo electoral, mientras la recuperación impulsa la confianza de los agentes económicos.

Contexto político: elecciones de medio término y alianza LLA-PRO

El análisis político de JP Morgan posicionó a las próximas elecciones de medio término, el 26 de octubre de 2025, como un evento central, tras los comicios regionales, entre los que destaca la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. El informe enfatiza la relevancia de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que podría lograr una victoria determinante en Buenos Aires y robustecer la posición del oficialismo de cara a las elecciones nacionales.

JP Morgan prevé un dólar a $1.300 para fin de año (REUTERS)

JP Morgan observó que las encuestas anticipan un desempeño favorable para el partido gobernante, impulsado por la recuperación económica. El banco consideró que un resultado positivo en octubre consolidaría la implementación del programa macroeconómico y mejoraría las perspectivas del mercado accionario. “La mayoría de las preocupaciones se concentraron en el tipo de cambio y la evolución de las reservas”, señaló el informe, en concordancia con los temas que más inquietan a los inversores institucionales.

Macri vs. Milei: comparación de indicadores

El reporte incluyó una comparación de indicadores clave entre el segundo año de los gobiernos de Mauricio Macri (2017) y Javier Milei (2025). El Producto Interno Bruto en dólares se proyecta en USD 711.900 millones para 2025, en contraste con los USD 644.000 millones de 2017. El crecimiento económico para 2025 (5,3%) supera el de 2017 (2,8%), aunque la inflación también es ligeramente mayor (27,6% frente a 23,4%).

En el frente fiscal, el gobierno de Milei exhibe una mejora importante con un superávit de 0,3% del PIB, frente al déficit de 6,1% registrado en 2017. La inversión real total asciende al 31,2% en 2025, frente al 15,5% de 2017. Las reservas internacionales, en cambio, permanecen por debajo de los niveles de 2017 (USD 49.400 millones frente a USD 56.200 millones). El informe destaca que el múltiplo P/E del índice Merval es considerablemente más bajo en 2025 (7,7x) respecto a 2017 (11,2x), lo que refuerza la percepción de un mercado subvaluado.

Recomendación de inversión

El informe identificó a Grupo Financiero Galicia, Vista y YPF como las principales empresas argentinas dentro de su cartera modelo, todas con recomendación “Overweight” (sobreponderar). Esta categorización implica aumentar la tenencia de estos activos en relación con el promedio del mercado.

La selección está alineada con la visión positiva del banco sobre el potencial de crecimiento del mercado argentino y la recuperación de los fundamentos económicos.