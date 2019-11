Se quedó dos años en EEUU y cuando regresó al país, antes de cumplir 40, intentó ser jugador profesional de golf. “No pudo ser. Me encantaba, pero no se dio, me tiraba la tecnología. Entre 2006 y 2010 trabajé en marketing digital regional en el Grupo Habas. Y de ahí, directo a los sensores”, enumera uno de los pioneros de la Internet local, el padre de una exitosa BBS y de los robots que ya recorren los campos argentinos.