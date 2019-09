Desde la cartera laboral, sin embargo, aseguraron que todavía no fue ingresado el trámite, pero una vez oficializado, se fijará una audiencia entre las partes para analizar la situación de la empresa y evaluar si no existen mejores alternativas para evitar las desvinculaciones. Kimberly Clark cuenta con 523 trabajadores en la planta de San Luis; 432 en las oficinas porteñas; 230 en la planta de Pilar; y 214 en Bernal (que se quedarán desempleados, si no hay otra salida).