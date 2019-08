"La declaración de Alberto Fernández posterior a la reunión (del lunes) con el FMI claramente no le gustó al mercado", coincidió Gabriel Zelpo, economista de la recién creada consultora Seido. Y añadió: "El candidato no sale de su juego político y plantea medidas que no favorecen el clima en los mercados en medio de una situación crítica", agregó Zelpo.