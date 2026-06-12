Colombia

Hombre que dice ser parecido a Iván Cepeda no podrá participar en evento en Bogotá para buscar al “doble joven” del candidato: “Ese concurso era mío”

El concurso se desarrollará en el Parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, a partir de las 6:00 p. m. el viernes 12 de junio

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Diego Sánchez es el filósofo, psicólogo y especialista en Gobierno y Asuntos Públicos que aseguró que ganaría el concurso, pero por estar de viaje no se encuentra en Bogotá - crédito @diasacaa/IG

A nueve días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, una convocatoria difundida en redes sociales busca elegir el viernes 12 de junio de 2026 al doble de Iván Cepeda en su juventud.

El encuentro surgió a partir de una foto viral del candidato del Pacto Histórico que circuló en plataformas en la recta final de la campaña. Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, definirá el domingo 21 de junio de 2026 en segunda vuelta quién será el próximo presidente de Colombia y sucesor de Gustavo Petro ante Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Firmes por la Patria).

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La actividad, prevista para las 6:00 p. m. en el Parque de los Hippies, en un tramo de la carrera Séptima de la localidad de Chapinero (norte de la capital), derivó en reacciones en redes sociales. Un usuario de Instagram, identificado como Diego A. Sánchez, publicó un video en el que se lamentó por no poder asistir y afirmó que ganaría por su parecido físico con Cepeda en su versión treintañera.

Sánchez compartió el video en su cuenta de Instagram el jueves 11 de junio - crédito @diasacaa/IG
Sánchez compartió el video en su cuenta de Instagram el jueves 11 de junio - crédito @diasacaa/IG

El motivo de la ausencia del filósofo y psicólogo que vive en Bogotá fue un viaje, que lo llevó a mostrar en la grabación su frustración por no estar allí.

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“Esta es la propia vida del salado, güevón. Vivo en Bogotá, me vengo dizque pa’ Cúcuta (Norte de Santander) y sacan este concurso”, inicia Sánchez su intervención, y sin titubeos afirmó: “Ese concurso era mío, parce, era mío”.

“Pero bueno, ya que llegó hasta acá y que no puedo estar el viernes en Hippies, los invito a mirar este video donde les cuento por qué parezco el hijo de Iván Cepeda y por qué creo que debe ser nuestro presidente”, señaló el ciudadano.

El volante del evento que circuló en X indicó que el premio para el ganador será “simbólico”.

La convocatoria fue compartida por la usuaria @JJuanitamayorga, que difundió una pieza en la que aparece el hoy candidato en una fotografía tomada hace más de 15 años, sin barba, con gafas y cabello rizado. En el volante se lee: “Concurso de hombres parecidos a Iván Cepeda joven”.

La misma pieza agrega: “Inscríbete solo con tu nombre [QR]”. Si el código no funciona, el cartel remite a la dirección forms.gle/smPLEwpWxzT9zGYA para diligenciar el registro.

La imagen desató reacciones entre simpatizantes de Iván Cepeda, que en redes sociales lo llamaron “papasito”.

- crédito @JJuanitamayorga/X
Este fue el mensaje que se hizo viral en redes sociales y que convocó el concurso de dobles en el parque de los Hippies, en Bogotá - crédito @JJuanitamayorga/X

La imagen remite a un momento central de la vida pública de Cepeda

La fotografía que volvió a circular muestra a Cepeda a los 31 años, la edad que tenía cuando asesinaron a su padre, Manuel Cepeda Vargas, senador del partido Unión Patriótica, el 9 de agosto de 1994 en el suroeste de Bogotá.

El crimen fue atribuido a paramilitares y agentes estatales en medio de una ofensiva sistemática contra la izquierda.

Ese día, Iván Cepeda llegó minutos después al lugar donde su padre fue baleado. Frente a las cámaras, formuló un reclamo público: “Le pido al país, al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda; y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”.

Su historia personal y familiar quedó atravesada por la violencia política de las últimas décadas en Colombia. Ese episodio marcó el inicio de su vida pública y fijó el tono de una trayectoria centrada en la denuncia de la impunidad.

Formado como filósofo, Cepeda se consolidó como defensor de derechos humanos, activista y político. Su recorrido ha estado ligado a la memoria de las víctimas, la reivindicación de la justicia y la denuncia de crímenes de Estado, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

El crimen de Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, se perpetró el 9 de agosto de 1994 - créditos archivo Colprensa | Germán Enciso / Colprensa
El crimen de Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, se perpetró el 9 de agosto de 1994 - créditos archivo Colprensa | Germán Enciso / Colprensa

La Unión Patriótica, partido al que pertenecía su padre, fue blanco de un exterminio sistemático en el que cientos de militantes y dirigentes fueron asesinados, desplazados o desaparecidos.

En el Congreso, Cepeda ha sido senador y representante a la Cámara, con iniciativas sobre justicia transicional, reparación a las víctimas e implementación de los acuerdos de paz.

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