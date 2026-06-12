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Aprueban ‘destrabe’ para nuevas escalas salariales pendientes en seis entidades estatales

El Congreso de la República, en su último Pleno, aprobó escalas que implican aumentos de sueldos para trabajadores de distintas entidades. Se trata de dos dictámenes

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Trabajadores públicos en Perú
El Congreso aprobó 'destrabe' para escalas salariales estancadas por la Ley de Presupuesto para este 2026. - Crédito Andina

En el Pleno del jueves 11 de junio, el Congreso aprobó dos dictamenes que aumentarán el sueldo que reciben trabajadores de seis entidades del sector público.

El primero se trata del dictamen recaído en los proyectos de ley 12752/2025-CR, 13696/2025-CR, 13697/2025-CR y otros, que modifica las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522, con el objetivo de viabilizar la implementación de nuevas escalas remunerativas en diversas entidades públicas durante el año fiscal 2026: estas son la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp, Cofopri y la Biblioteca Nacional del Perú.

El otro dictamen se trató de uno que autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo. Ambas fueron exoneradas de segunda votación. Es decir, quedarán en manos del Poder Ejecutivo.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Nuevas escalas para el sector público

El texto sustitutorio consensuado incorpora excepciones a los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, a fin de permitir la ejecución de escalas remunerativas previamente aprobadas para la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp y Cofopri.

Pero, además, autoriza modificaciones presupuestarias para Cofopri durante el ejercicio fiscal 2026 y actualiza disposiciones vinculadas al incentivo único CAFAE para el personal de la Biblioteca Nacional del Perú comprendido en el régimen del Decreto Legislativo 276.

Infobae Perú revisó estas leyes y pudo resumir a qué trabajadores se mencionaba en estas leyes que se viabilizan:

  • Los trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
  • Trabajadores del decreto legislativo 728 del Poder Judicial
  • Trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
  • Trabajadores del decreto legislativo 728 del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)
  • Para los trabajadores del decreto legislativo 276 de la Biblioteca Nacional del Perú se tendrá que aprobar monto y escala del concepto Incentivo Único - CAFAE
  • La otra medida se trata de una que directamente aprueba una nueva escala para los trabajadores del decreto legislativo 728 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
manos agarrando billetes de 100 soles
Mientras, los sindicatos buscan aprobar un aumento de sueldo de S/519 para todos los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, (bancada PL) afirmó que la iniciativa busca garantizar una aplicación progresiva, ordenada y fiscalmente responsable de las escalas remunerativas aprobadas por el Congreso.

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De igual manera, sostuvo que las restricciones presupuestales generaban una tensión entre normas estructurales orientadas a mejorar condiciones laborales y disposiciones anuales de presupuesto, por lo que defendió la propuesta como una medida de coherencia legislativa.

Autonomía para Indecopi: Congreso y Ejecutivo respaldan cambio para blindar decisiones técnicas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Los trabajadores de Indecopi tendrán una nueva escala luego de 12 años. - Crédito Composición Infobae Perú/Agencia Andina

El debate

Por su lado, Alejandro Soto Reyes (bancada APP), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, explicó que el dictamen no crea nuevos beneficios ni exige recursos adicionales, sino que habilita la ejecución de escalas ya aprobadas para trabajadores de Sunafil, Sunarp, Cofopri y el Poder Judicial. En esa línea, precisó que las entidades enfrentaban limitaciones por los artículos 6 y 9 de la Ley de Presupuesto 2026, pese a contar con leyes vigentes que reconocen nuevas escalas salariales.

Mientras, En tanto, Alex Paredes (bancada SP), presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sostuvo que la propuesta permitirá hacer efectiva la escala remunerativa aprobada mediante la Ley 32486 para los trabajadores de la Sunafil bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Además, indicó que la medida busca corregir brechas internas, reducir la rotación de personal especializado y fortalecer la fiscalización laboral, la seguridad y salud en el trabajo, así como la formalización del empleo.

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