Colombia

Solo una cuarta parte de los colombianos empleados se siente realmente comprometida con su trabajo: reconocida conferencista explica por qué

Un nuevo reporte sobre el entorno laboral mundial encendió las alarmas al vincular la falta de conexión con las tareas diarias con pérdidas millonarias, menor creatividad y menos permanencia en las organizaciones

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Una oficina luminosa y moderna con diseño futurista donde varias personas trabajan en cubículos individuales con computadoras, al fondo se observa un paisaje urbano.
Ana María Peláez pone sobre la mesa un dato incómodo: solo dos de cada diez personas se sienten comprometidas con su trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La satisfacción laboral atraviesa uno de sus momentos más complejos a nivel mundial. Aunque las organizaciones continúan enfocadas en alcanzar objetivos financieros y aumentar su productividad, nuevas investigaciones evidencian una realidad preocupante: la mayoría de los trabajadores no se siente plenamente comprometida ni feliz con las labores que desempeña diariamente.

El más reciente informe State of the Global Workplace 2026, elaborado por Gallup, reveló que apenas el 20% de los empleados en el mundo asegura sentirse conectado y comprometido con su trabajo. En contraste, ocho de cada diez personas experimentan distintos niveles de desmotivación, apatía o desconexión frente a sus responsabilidades laborales.

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Estos resultados han generado preocupación entre algunos líderes empresariales y expertos en talento humano, debido a que el bienestar de los colaboradores se ha convertido en un factor determinante para la productividad, la innovación y la permanencia del capital humano dentro de las organizaciones.

“Millones de personas trabajan sin motivación, sin conexión, sin encontrarle sentido a lo que hacen. Cuando esto ocurre, las empresas lo sienten”, indicó la experta.

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Una persona con pelo gris y suéter de cuello alto azul, sentada frente a una laptop abierta, se cubre el rostro con las manos. Al fondo, un reloj digital marca 2:30 am y una taza de café.
El informe de Gallup muestra un desplome del compromiso laboral en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, las cifras también reflejan importantes desafíos. Según el mismo estudio, únicamente el 25% de los trabajadores colombianos manifiesta sentirse verdaderamente comprometido con su empleo, una proporción que se ubica por debajo del promedio registrado en América Latina.

Este panorama ha abierto una discusión sobre el papel que desempeñan las empresas en la construcción de ambientes laborales más saludables y sostenibles.

Una de las voces que ha impulsado este debate es la escritora, conferencista y TEDx Speaker Ana María Peláez, quien ha centrado gran parte de su trabajo en promover modelos de liderazgo consciente y estrategias enfocadas en el bienestar emocional de los equipos de trabajo.

A través de conferencias corporativas y publicaciones como El éxito también sonríe y Mateo, Kantú y Yo, Peláez ha insistido en la necesidad de replantear la manera en que las compañías entienden el éxito organizacional.

Mujer de negocios con chaqueta azul marino y camisa clara, sentada en un escritorio con un portátil plateado, tiene la cara enrojecida y un rasguño en la frente.
La escritora Ana María Peláez pide que las empresas prioricen la salud mental y el propósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la especialista, muchas empresas continúan priorizando exclusivamente indicadores económicos, mientras dejan de lado aspectos que hoy resultan fundamentales para el desempeño de los colaboradores, como la salud mental, el propósito profesional, la calidad de la comunicación interna y el estilo de liderazgo que ejercen los directivos.

La importancia de este fenómeno trasciende el ámbito individual. De acuerdo con Gallup, la disminución del compromiso laboral estaría generando pérdidas cercanas a los 10 billones de dólares en productividad para la economía mundial, consolidándose como uno de los principales retos corporativos de la actualidad.

La falta de motivación en el trabajo no solo impacta el rendimiento diario de los empleados, sino que también influye en la creatividad, la capacidad de adaptación al cambio y la intención de permanecer dentro de una organización a largo plazo.

Ante este escenario, Ana María Peláez considera que las compañías están llamadas a transformar su visión sobre el bienestar laboral.

Cuatro colegas sonrientes, dos hombres y dos mujeres, colaboran frente a una laptop en una oficina luminosa con plantas y una pizarra de fondo.
Solo 20 % disfruta su empleo, según Gallup (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su perspectiva, las organizaciones que comprendan que la felicidad en el trabajo no es simplemente un beneficio adicional, sino una verdadera estrategia empresarial, tendrán mayores posibilidades de atraer talento calificado, fortalecer sus procesos de innovación y mantenerse competitivas en un entorno cada vez más exigente.

La experta plantea que el liderazgo moderno debe evolucionar hacia modelos más humanos, capaces de reconocer las necesidades emocionales de las personas y fomentar culturas organizacionales basadas en la confianza, la empatía y el sentido de propósito.

La discusión sobre la felicidad en el trabajo, que durante años fue considerada un aspecto secundario, hoy ocupa un lugar prioritario en las agendas empresariales. Más allá de medir indicadores tradicionales de productividad, cada vez más organizaciones comienzan a preguntarse cuántos de sus colaboradores encuentran satisfacción y bienestar en lo que hacen.

“Las personas no abandonan a las empresas. Muchas veces abandonan la cultura, el ambiente, el liderazgo que no les permite crecer”, puntualizó.

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Estudio Gallup 2026Felicidad en el trabajoSalud en el trabajoAna María PeláezColombia-Noticias

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