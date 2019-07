Los reclamos de los clientes que habían comprado un auto en Guido Guidi y no se lo habían entregado se habían incrementado en el último mes. "En enero compré un Vento, que pagué en febrero para que me entreguen en marzo. El auto nunca apareció con excusas muy válidas (que VW no entrega, que suspendió personal, que viene importado y la diferencia de cambio). Ayer me enteré, porque me sumaron a una lista, que somos unas 230 personas en la misma", señaló Matías Gorostegui, uno de los damnificados.