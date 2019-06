— ¿En términos generales, esa autoayuda financiera no termina siendo un engaño?



— No es un engaño en términos de que todos tenemos una idea, que tomamos de algún lugar, sobre qué queremos ser y cómo tenemos que conducirnos en la vida. Algunos lo leen en libros de autoayuda u otros textos, para otros viene de la familia o amigos. Los libros de autoayuda financiera proveen formas concretas de conversión. Llamarlo engaño es reduccionista. Más allá de que la gente llegue a lo que se promete o no, tenemos que prestarle atención y ser críticos sobre lo que producen de verdad.