México

Aneliz Aguilar vuelve a redes tras versiones sobre una presunta expulsión escolar por agresión

El periodista Javier Ceriani indicó que la hija de Pepe Aguilar tuvo un altercado con una compañera de cuarto en Inglaterra

Guardar
Google icon
Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar, posa durante una sesión fotográfica de estudio.
Aneliz Aguilar vuelve a redes tras versiones sobre una presunta expulsión escolar por agresión. (Aneliz Aguilar: Instagram)

Aneliz Aguilar, hija mayor del cantante Pepe Aguilar, compartió diversas historias en Instagram que han sido interpretadas por sus seguidores como una respuesta sutil a los rumores en torno a su supuesta expulsión de una institución educativa en Londres.

El periodista Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube declaraciones de una persona que aseguró que la joven fue expulsada luego de un incidente con una compañera de cuarto.

PUBLICIDAD

“A Aneliz la corrieron del colegio porque estuvo perdida por tres días, la corrieron, no fue a las clases. La roommate le tiró toda su ropa de su cuarto por la ventana y la quiso tirar a la chica, y por eso la corrieron. Llamaron a Pepe y fueron a recoger a la muchachita”, indicó la fuente anónima.

Ceriani destacó que la hija mayor de Pepe Aguilar se había mantenido al margen de los escándalos que rodean a su familia. Fiel a su estilo, el periodista abordó el caso desde una visión crítica.

PUBLICIDAD

“Qué vergüenza que su padre tuvo que ir a buscarla; esta es la familia que nos quisieron vender. Nos han metido cuentos históricos, que son prestigiosos”.
Aneliz Aguilar en una tumbona junto a una piscina de agua azul, con sombrillas, palmeras y un edificio al fondo. Un par de sandalias están en el suelo
Aneliz Aguilar se relaja en una piscina, compartiendo una historia en redes sociales en medio de los crecientes rumores sobre su supuesta expulsión de una escuela en Londres. (Aneliz Aguilar: Instagram)

¿Qué publicó Aneliz Aguilar?

A diferencia de sus hermanos Leonardo y Ángela, y su prima Majo Aguilar, la vida de Aneliz se desarrolla fuera de los escenarios. No obstante, es una figura relevante en plataformas digitales, donde se ha consolidado como modelo de marcas e influencer.

Con más de 900 mil seguidores en Instagram, la mayoría de sus publicaciones son colaboraciones con marcas de moda, mientras su vida personal apenas es visible en su perfil.

Por ello, usuarios han dado una segunda lectura a sus recientes interacciones. En Instagram, Aneliz compartió historias representando marcas de moda y accesorios. Entre las fotos, destaca un video en una exclusiva casa de descanso donde luce apacible junto a una alberca.

Ceriani criticó duramente a Pepe Aguilar por señalarlo de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela.
Pepe Aguilar ha señalado a Javier Ceriani de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela. (Javier Ceriani, YouTube)

El hermetismo de Prensa Aguilar

Hasta ahora, el entorno familiar de Aneliz no ha respondido a los rumores sobre su presunta expulsión de una institución educativa en Londres. Ni siquiera Prensa Aguilar, cuenta creada por Pepe Aguilar para desmentir noticias falsas sobre su familia, ha emitido alguna postura al respecto.

En medio de su hermetismo, la noticia se ha colocado como tema de discusión en plataformas digitales, donde ha surgido interés por la vida personal de la integrante menos mediática de la familia Aguilar.

Aneliz Álvarez no solo ha construido un matrimonio estable con Pepe Aguilar, sino que también han impulsado un próspero negocio familiar que ha servido de plataforma para sus hijos, Ángela y Leonardo.
Aneliz Álvarez no solo ha construido un matrimonio estable con Pepe Aguilar, sino que también han impulsado un próspero negocio familiar que ha servido de plataforma para sus hijos, Ángela y Leonardo. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Este es el grado de estudios de Aneliz Aguilar

Aneliz Aguilar Álvarez nació en abril de 1998 y es la hija mayor de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá. Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos, donde realizó sus estudios.

En 2016, Aneliz compartió fotos de su graduación de high school, nivel que en Estados Unidos equivale al bachillerato y antecede a la universidad. Posteriormente, informó a sus seguidores que estudió la licenciatura en Gestión de Empresas de Entretenimiento en Los Ángeles, California.

(Instagram / @pepeaguilar_oficial)
(Instagram / @pepeaguilar_oficial)

La carrera de Gestión de Empresas de Entretenimiento prepara profesionales para diseñar, implementar y administrar estrategias enfocadas en el sector, con énfasis en el control administrativo y la estructura de empresas relacionadas con el entretenimiento.

En octubre de 2024, Aneliz Aguilar anunció su compromiso con el abogado Luis Rodrigo Castillo. Sin embargo, en diciembre surgieron versiones sobre la posible cancelación de la boda. Los rumores crecieron después de que Aneliz decidió eliminar todas las fotografías junto a su prometido.

Temas Relacionados

Aneliz AguilarPepe AguilarAneliz Álvarez AlcaláJavier Cerianimexico-entretenimientiomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan a dos jóvenes cerca de canchas de futbol donde antes masacraron a 11 en Salamanca, Guanjuato

El crimen ocurrió en la avenida San Juan, frente a la escuela de la comunidad y en las inmediaciones de los campos deportivos del poblado, ubicado en los límites de Salamanca con el municipio de Irapuato

Asesinan a dos jóvenes cerca de canchas de futbol donde antes masacraron a 11 en Salamanca, Guanjuato

Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol

La mayor parte de los equipos nacionales sin presencia en el Mundial pertenece a la Confederación Asiática de Futbol, la Confederación Africana y la Concacaf

Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol

Nuevas piezas para la política exterior: estos son los cuatro perfiles que buscan representar a México a nivel internacional

Entre quienes integran esta lista de aspirantes se encuentran dos mujeres y dos hombres

Nuevas piezas para la política exterior: estos son los cuatro perfiles que buscan representar a México a nivel internacional

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

Te damos todos los detalles para que no te pierdas el show

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

Popocatépetl registró 148 emisiones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 148 emisiones en las últimas 24 horas
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, comparece ante la FGR por caso CIA

Harfuch explica por qué no se detuvo a Rocha Moya tras comparecer en la FGR pese a tener ficha roja de la Interpol

El Chapo Guzmán manda nueva carta a juez Brian Cogan y exige una respuesta sobre su extradición a México

Maru Campos comparece ante la FGR en Ciudad de México por caso CIA en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio: su voz se apaga tras una batalla contra el cáncer

Ivonne Montero lanza indirecta a Paulina Rubio en plena disputa por la custodia de su hijo con Colate

Conductores de VLA enfrentan a Sheinbaum tras llamado a no ver la televisora: “México es más que un mal gobierno”

Pati Chapoy responde a Sheinbaum sobre llamado a no ver TV Azteca: “No fue opinión, sino una orden”

DEPORTES

Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol

Las selecciones que nunca han ido al Mundial: los grandes ausentes que sorprenden en la historia del fútbol

Quién es Nina Nicosia, jugadora argentina que representará a la selección mexicana femenil

Moisés Muñoz, exportero del América presenta serie autobiográfica y revela momentos dramáticos que marcaron su vida

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que piensa sobre el retiro de Terence Crawford: “La gente merece la revancha”

Turibus CDMX anuncia rutas exclusivas por el Mundial 2026: museos, atracciones y fechas