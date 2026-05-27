Aneliz Aguilar vuelve a redes tras versiones sobre una presunta expulsión escolar por agresión. (Aneliz Aguilar: Instagram)

Aneliz Aguilar, hija mayor del cantante Pepe Aguilar, compartió diversas historias en Instagram que han sido interpretadas por sus seguidores como una respuesta sutil a los rumores en torno a su supuesta expulsión de una institución educativa en Londres.

El periodista Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube declaraciones de una persona que aseguró que la joven fue expulsada luego de un incidente con una compañera de cuarto.

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“A Aneliz la corrieron del colegio porque estuvo perdida por tres días, la corrieron, no fue a las clases. La roommate le tiró toda su ropa de su cuarto por la ventana y la quiso tirar a la chica, y por eso la corrieron. Llamaron a Pepe y fueron a recoger a la muchachita”, indicó la fuente anónima.

Ceriani destacó que la hija mayor de Pepe Aguilar se había mantenido al margen de los escándalos que rodean a su familia. Fiel a su estilo, el periodista abordó el caso desde una visión crítica.

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“Qué vergüenza que su padre tuvo que ir a buscarla; esta es la familia que nos quisieron vender. Nos han metido cuentos históricos, que son prestigiosos”.

Aneliz Aguilar se relaja en una piscina, compartiendo una historia en redes sociales en medio de los crecientes rumores sobre su supuesta expulsión de una escuela en Londres. (Aneliz Aguilar: Instagram)

¿Qué publicó Aneliz Aguilar?

A diferencia de sus hermanos Leonardo y Ángela, y su prima Majo Aguilar, la vida de Aneliz se desarrolla fuera de los escenarios. No obstante, es una figura relevante en plataformas digitales, donde se ha consolidado como modelo de marcas e influencer.

Con más de 900 mil seguidores en Instagram, la mayoría de sus publicaciones son colaboraciones con marcas de moda, mientras su vida personal apenas es visible en su perfil.

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Por ello, usuarios han dado una segunda lectura a sus recientes interacciones. En Instagram, Aneliz compartió historias representando marcas de moda y accesorios. Entre las fotos, destaca un video en una exclusiva casa de descanso donde luce apacible junto a una alberca.

Pepe Aguilar ha señalado a Javier Ceriani de difundir información falsa y fomentar el acoso contra su hija Ángela. (Javier Ceriani, YouTube)

El hermetismo de Prensa Aguilar

Hasta ahora, el entorno familiar de Aneliz no ha respondido a los rumores sobre su presunta expulsión de una institución educativa en Londres. Ni siquiera Prensa Aguilar, cuenta creada por Pepe Aguilar para desmentir noticias falsas sobre su familia, ha emitido alguna postura al respecto.

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En medio de su hermetismo, la noticia se ha colocado como tema de discusión en plataformas digitales, donde ha surgido interés por la vida personal de la integrante menos mediática de la familia Aguilar.

Aneliz Álvarez no solo ha construido un matrimonio estable con Pepe Aguilar, sino que también han impulsado un próspero negocio familiar que ha servido de plataforma para sus hijos, Ángela y Leonardo. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

Este es el grado de estudios de Aneliz Aguilar

Aneliz Aguilar Álvarez nació en abril de 1998 y es la hija mayor de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá. Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos, donde realizó sus estudios.

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En 2016, Aneliz compartió fotos de su graduación de high school, nivel que en Estados Unidos equivale al bachillerato y antecede a la universidad. Posteriormente, informó a sus seguidores que estudió la licenciatura en Gestión de Empresas de Entretenimiento en Los Ángeles, California.

(Instagram / @pepeaguilar_oficial)

La carrera de Gestión de Empresas de Entretenimiento prepara profesionales para diseñar, implementar y administrar estrategias enfocadas en el sector, con énfasis en el control administrativo y la estructura de empresas relacionadas con el entretenimiento.

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En octubre de 2024, Aneliz Aguilar anunció su compromiso con el abogado Luis Rodrigo Castillo. Sin embargo, en diciembre surgieron versiones sobre la posible cancelación de la boda. Los rumores crecieron después de que Aneliz decidió eliminar todas las fotografías junto a su prometido.