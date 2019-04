"El mercado no tomó con buen humor todo los cambios de esta semana. El dato de inflación fue muy duro y la reacción del Gobierno a ese dato no gustó demasiado. Otro factor es que las encuestas muestran una segunda vuelta difícil. Hubo un conjunto de cosas en dos o tres días", enumeró Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment. "Un inversor en un fondo americano no se puede quedar con una posición argentina si se entera que caen los bancos. Argentina no es un país que te deja tranquilo", explicó, respecto de la caída de los ADR argentinos en el mercado estadounidense que sí operó el Jueves Santo.