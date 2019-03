Desde la primera concesión del predio, en 2003, fueron varios los organismos que intervinieron. El primer contrato se firmó con ex Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) y luego se sumó otra concesión de un playón cercano que estaba afectado al transporte ferroviario de cargas pero que pertenecía a la firma América Latina Logística (ALL). Según argumenta ahora desde la AABE, la empresa ALL no se encontraba facultada para realizar contratos sobre los inmuebles para otro destino que no sea la actividad ferroviaria.