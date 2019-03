"La situación es complicada y lamentable porque no tenemos algo a futuro. No hay proyectos, no hay interés por la industria, por la actividad productiva. En el caso de los trabajadores de Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) tendríamos que hablar de que el 95% está afectado por suspensiones o despidos", señaló Leonardo Almada, secretario de prensa de Smata Córdoba.