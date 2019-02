Cabe aclarar que, al revés de las licitaciones anteriores, en esta no absorbió pesos por lo tanto no le quitó instrumentos a los inversores para avanzar en la dolarización de sus carteras. El lunes no será el día ideal para ver la fuerza de esta decisión. Además, la licitación de letras del Tesoro en dólares (vencen casi USD 1.100 millones) comenzará el martes, terminará el miércoles y se liquidará el viernes.