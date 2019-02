Estos servicios extra son en general tasas municipales (los municipios dan la concesión a las cooperativas), pero también otros como sepelios, ambulancia y hasta proveeduría (por ejemplo, cuotas de electrodomésticos). "No queremos más rehenes del consumo de la energía eléctrica: no puede ser que si los usuarios no pagan una tasa local, se queden sin luz. No podemos asumir todos la cargos de las tasas municipales u otros. La idea es ser cada vez más claros en todo", le aseguraron a Infobae desde Casa Rosada.