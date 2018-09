"Esta fórmula es como tener a un enfermo afiebrado y como único recurso ponerlo en una bañera de hielo para bajarle la temperatura y cuando llega al nivel deseado de 37 grados decir que está curado, cuando no se investigó y corrigió el mal que dio lugar a la fiebre", señaló un economista que pidió que su declaración sea off the record. En el mercado hablan de reforma laboral, de modificación de la organización sindical y de una reforma tributaria que alivie los costos, por ejemplo.