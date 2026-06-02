El caos de la Línea 2 ya empezó: sin trenes entre Xola y Pino Suárez a días del Mundial

Usuarios de la Línea 2 enfrentan largas filas y tiempos de espera mayores debido al cierre temporal del tramo entre Xola y Pino Suárez por obras rumbo al Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó, pero también los problemas de movilidad en la Ciudad de México. Los trabajos de modernización de la Línea 2 del Metro CDMX, una de las rutas más utilizadas del transporte público, han generado largas filas, retrasos y saturación en estaciones y paraderos provisionales.

Desde el pasado fin de semana y hasta el 3 de junio, el servicio opera únicamente en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, mientras que el tramo intermedio es cubierto por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

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La medida forma parte de los trabajos finales de rehabilitación rumbo al Mundial 2026, evento que tendrá como una de sus principales sedes a la Ciudad de México y al Estadio Azteca.

Largas filas, empujones y saturación en Xola

El primer día hábil de junio estuvo marcado por las aglomeraciones en la estación Xola, donde miles de usuarios de la Línea 2 intentaron abordar las unidades de RTP para continuar su trayecto.

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La alta demanda provocó filas que se extendieron desde los andenes hasta los accesos de la estación. Incluso se registraron discusiones entre pasajeros que reclamaban el respeto a las filas para subir al servicio emergente.

La saturación también se reflejó en los tiempos de espera, que para muchos usuarios representaron varios minutos adicionales a sus recorridos habituales en el Metro CDMX.

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Usuarios denuncian desinformación y falta de señalización

Además de los retrasos, otro de los problemas reportados ha sido la falta de información clara sobre los puntos de ascenso a los autobuses de RTP.

Usuarios señalaron que muchas personas desconocían dónde abordar las unidades o qué ruta debían seguir para continuar su viaje, situación que generó confusión en las estaciones afectadas por el cierre parcial de la Línea 2.

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Las complicaciones se suman a las molestias que los pasajeros han enfrentado durante los últimos meses por las obras en distintas estaciones del Metro CDMX, donde continúan los trabajos de remodelación y modernización.

Línea 2 corre contra reloj rumbo al Mundial 2026

La rehabilitación de la Línea 2 del Metro forma parte del paquete de obras impulsadas por el Gobierno capitalino para mejorar la movilidad durante el Mundial 2026.

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Las autoridades estiman que la línea vuelva a operar de manera completa a partir del 4 de junio; sin embargo, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas continuarán con restricciones de ascenso y descenso.

La meta es que la Línea 2, una de las más importantes del Metro CDMX, esté completamente lista antes del inicio de la Copa del Mundo.

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¿Qué estaciones están afectadas por el cierre parcial?

Actualmente, el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX opera de la siguiente manera:

Tramo en operación: Tasqueña – Xola

Tramo en operación: Pino Suárez – Cuatro Caminos

Tramo sin servicio de trenes: Xola – Pino Suárez

Servicio alterno gratuito: RTP entre Xola y Pino Suárez

Estaciones con restricciones posteriores al 4 de junio: San Antonio Abad, Portales y Nativitas

Mundial 2026 pondrá a prueba la movilidad de la CDMX

La Línea 2 será una de las rutas estratégicas durante el Mundial 2026 debido a su conexión con el sur de la ciudad y con los sistemas de transporte que permiten llegar al Estadio Azteca.

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Mientras avanzan las obras, miles de usuarios del Metro CDMX enfrentan diariamente filas, retrasos y recorridos más largos en una de las líneas con mayor demanda de toda la red de transporte público de la Ciudad de México.

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