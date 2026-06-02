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Cuál es el alimento que protege los ojos de la radiación UV y además ayuda a prevenir las cataratas

El consumo regular de estos alimentos también contribuye a prevenir enfermedades oculares

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Ojos de adulto mayor con cataratas
Cuál es el alimento que protege los ojos de la radiación UV y además ayuda a prevenir las cataratas CRÉDITOS: Fundación UNAM

La espinaca y otras verduras de hoja verde oscuro destacan como alimentos clave para cuidar la salud visual.

Estos vegetales concentran compuestos antioxidantes que protegen el ojo de la radiación UV. El consumo regular de estos alimentos también contribuye a prevenir la formación de cataratas, una de las principales causas de ceguera en el mundo.

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Luteína y zeaxantina: el escudo natural del ojo

La espinaca, la col rizada y las acelgas contienen altos niveles de luteína y zeaxantina, pigmentos que filtran la luz azul y absorben la radiación ultravioleta.

Estas sustancias se acumulan en la mácula y el cristalino, ayudando a reducir el daño celular que provoca la exposición solar. De acuerdo con expertos en nutrición, una dieta rica en estos compuestos puede disminuir hasta en 20% el riesgo de desarrollar cataratas.

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Varias verduras verdes: espinacas, col rizada, brócoli, guisantes en un cuenco y en vainas, y espárragos, sobre una mesa de madera rústica.
Luteína y zeaxantina: el escudo natural del ojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Oftalmología de Estados Unidos señala que la luteína y la zeaxantina no son producidas por el cuerpo, por lo que su ingesta a través de alimentos es indispensable. La espinaca aporta entre 7 y 13 miligramos de luteína por cada 100 gramos, lo que la convierte en una de las fuentes más concentradas de este antioxidante.

Prevención de cataratas y otras afecciones oculares

El desarrollo de cataratas se asocia a la acumulación de daño oxidativo en el cristalino. La exposición continua a la radiación UV acelera este proceso, favoreciendo la opacidad y la pérdida progresiva de la visión.

Las verduras de hoja verde oscuro aportan antioxidantes que neutralizan los radicales libres generados por la radiación solar. De acuerdo con la Universidad de Harvard, este efecto protector es más evidente en personas que consumen estos vegetales de manera habitual.

Además de la prevención de las cataratas, la luteína y la zeaxantina ayudan a reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad, otra causa frecuente de ceguera.

Un estudio publicado por la Asociación Americana de Optometría indica que las personas que mantienen altos niveles de estos compuestos en sangre presentan menor incidencia de enfermedades degenerativas de la retina.

Cataratas en los ojos, visión borrosa, enfermedad ocular, salud visual – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cataratas en los ojos, una afección ocular que provoca visión nublada y afecta principalmente a adultos mayores – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros alimentos que protegen la visión

Además de la espinaca, la col rizada y las acelgas, existen otros alimentos que contribuyen a la salud ocular. El brócoli, los chícharos, el perejil y la lechuga romana contienen cantidades significativas de luteína y zeaxantina. La yema de huevo es una fuente adicional, ya que los carotenoides presentes en este alimento son altamente biodisponibles.

La vitamina C, presente en frutas como la naranja, el kiwi y la guayaba, potencia el efecto antioxidante de la dieta y ayuda a mantener la transparencia del cristalino. La vitamina E, abundante en semillas y frutos secos, también protege las células oculares del daño oxidativo.

El zinc, mineral que se encuentra en carnes magras, leguminosas y nueces, contribuye a la función normal de la retina y favorece la absorción de vitamina A, otro nutriente esencial para la visión nocturna.

Recomendaciones para la prevención de la ceguera

La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir diariamente verduras de hoja verde oscuro en la alimentación para proteger la salud visual. Se sugiere consumir al menos 100 gramos de espinaca, col rizada o acelgas, ya sea crudas o cocidas al vapor, para asegurar el aporte suficiente de luteína y zeaxantina.

La protección ocular debe complementarse con el uso de lentes de sol que bloqueen el 100% de la radiación UV, especialmente en personas con antecedentes familiares de cataratas o enfermedades retinales.

Hojas de espinaca (Freepik)
Hojas de espinaca (Freepik)

El monitoreo regular con un oftalmólogo permite detectar de manera temprana cualquier alteración en el cristalino o la retina. Las revisiones periódicas son clave para prevenir la progresión de enfermedades que pueden llevar a la pérdida irreversible de la visión.

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