– El mundo quiere baterías de litio. No sólo para los celulares, sino también para los autos eléctricos. El 60% del litio del mundo está en Chile, Bolivia y la Argentina. Chile produce y exporta hace muchos años. Bolivia aún no tiene nada en explotación y el país está en el foco de la atención desde hace unos cinco años. No creo que en estos próximo años el litio reemplazará al gas y a los combustibles tradicionales, van a ir por carriles separados, pero el mundo va hacia productos verdes y renovables. Hay muchos proyectos que están en etapa de exploración avanzada. Si todos llegan a alcanzar un estadio de factibilidad y entran en producción, el país va a abastecer de baterías –de carbonato e hidróxido de litio–, a todo el mundo. Vamos a ser el principal productor y abastecedor.