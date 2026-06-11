El Salvador

Ministerio de Educación extiende la suspensión de clases presenciales por 24 horas en todo El Salvador y confirma 115 niños evacuados

La medida responde a las afectaciones que dejó la tormenta tropical Cristina, degradada a depresión, mientras las autoridades mantienen el monitoreo nacional y condicionan el regreso a las aulas a evaluaciones de seguridad

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El Ministerio de Educación de El Salvador extendió por 24 horas la suspensión de clases presenciales en todo el país por las afectaciones de la depresión tropical Cristina. (Foto cortesía Protección Civil)
El Ministerio de Educación de El Salvador extendió por 24 horas la suspensión de clases presenciales en todo el país por las afectaciones de la depresión tropical Cristina. (Foto cortesía Protección Civil)

El Ministerio de Educación de El Salvador comunicó la extensión de la suspensión de clases presenciales por 24 horas adicionales en todo el país, como respuesta a las afectaciones provocadas por la Tormenta Tropical Cristina que se degradó a depresión tropical. La ministra de Educación Karla Trigueros informó que hasta la mañana de este jueves se registraron nueve albergues habilitados y 115 niños evacuados, monitoreados por equipos multidisciplinarios de Protección Civil, Salud y Educación. “Continuamos este día 24 horas más con la suspensión de clases presenciales a nivel nacional”, confirmó Trigueros durante la conferencia oficial.

Según detalló la funcionaria, el ministerio ha desplegado a 76 especialistas a nivel nacional para apoyar en los albergues y atender a la niñez afectada. Cada menor evacuado cuenta con un registro personalizado que incluye información sobre su centro escolar, estado de sus útiles y necesidades específicas. “Nosotros como Ministerio de Educación ya tenemos quién son, de qué centro escolar es cada uno de los niños que están ahí. Ya sabemos si perdió su paquete escolar, si necesita uniformes, si necesita libros, todo ya lo tenemos en una data levantada”, explicó Trigueros.

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Las autoridades verifican más de 5.000 centros escolares y reportaron 41 escuelas inundadas y 124 con daños en infraestructura. (Foto cortesía Protección Civil)
Las autoridades verifican más de 5.000 centros escolares y reportaron 41 escuelas inundadas y 124 con daños en infraestructura. (Foto cortesía Protección Civil)

La situación en la red educativa nacional continúa bajo monitoreo permanente. Las autoridades han desplegado cuadrillas de personal para verificar más de 5,000 centros escolares, de los cuales 465 han sido identificados en áreas de riesgo. Hasta el último reporte, 41 escuelas han presentado inundaciones y 124 centros sufrieron daños en infraestructura, entre ellos caída de árboles, techos afectados y canaletas obstruidas. Además, tres centros escolares permanecen sin energía eléctrica, situación que las autoridades gestionan con las empresas distribuidoras para restablecer el servicio antes del retorno a clases presenciales.

El Ministerio de Educación, en coordinación con otras instituciones como el Ministerio de Salud, Protección Civil ha preparado 56 kits de manejo lúdico para distribuir en los albergues. Estos recursos buscan favorecer el bienestar emocional de niños y adolescentes, a través de actividades recreativas y pedagógicas adaptadas a diferentes rangos de edad. En los albergues se desarrollan juegos, rondas, narración de cuentos y actividades de arte. “Las actividades que realizamos con ellos son completamente diferentes, pero alineadas siempre para estar en ese acompañamiento estricto que nuestros estudiantes”, subrayó la ministra.

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La funcionaria también detalló que se está realizando un levantamiento de información para detectar menores con discapacidad o requerimientos especiales, a fin de garantizar una atención integral y adecuada.

La tormenta tropical Cristina provocó la evacuación de al menos 95 personas en la zona costera de El Salvador. (Foto cortesía Protección Civil)
La tormenta tropical Cristina provocó la evacuación de al menos 95 personas en la zona costera de El Salvador. (Foto cortesía Protección Civil)

La ministra hizo un llamado a las familias a mantener la calma y confiar en las acciones de las autoridades. Remarcó la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación. “Padres de familia, este es un llamado a que nos sintamos tranquilos porque nosotros estamos tomando decisiones pensadas, analizadas. Hay un equipo directivo que está trabajando 24/7 para que sus hijos estén en las mejores manos”, enfatizó.

Trigueros puntualizó que la reanudación de las actividades académicas presenciales dependerá de la evaluación constante de las condiciones de seguridad en los centros escolares, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Las escuelas solo reabrirán cuando se garantice un entorno seguro para estudiantes y docentes.

Personal de Protección Civil recorre calles inundadas tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta Cristina en distintas zonas de El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
Personal de Protección Civil recorre calles inundadas tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta Cristina en distintas zonas de El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

Continuarán las lluvias tipo temporal a nivel nacional

El territorio salvadoreño experimentará lluvias tipo temporal en lo que resta del jueves debido a la influencia de la depresión tropical Cristina, que mantiene remanentes de humedad especialmente en la zona costera y la cordillera volcánica, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las autoridades prevén que estos impactos serán más notorios en la zona central, particularmente en los departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, así como en la zona paracentral, en La Paz, San Vicente y Usulután, y en la zona occidental, en sectores de Ahuachapán y Sonsonate.

Por la tarde se esperan lluvias tipo temporal generalizadas en todo el país, con mayor intensidad en los departamentos centrales, especialmente San Salvador y La Libertad, y en la zona occidental, en Santa Ana Sur, Ahuachapán y Sonsonate. Por la noche, las precipitaciones persistirán principalmente en la franja costera y la cordillera volcánica de la zona occidental y central. El viento oscilará entre 10 y 25 km/h, con ráfagas superiores a 30 km/h en la costa y cercanías de la franja volcánica, y el ambiente se mantendrá relativamente fresco.

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