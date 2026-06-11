Honduras: Mantiene alertas amarilla y verde, mientras persisten los efectos de la depresión tropical Cristina

La tormenta continúa generando lluvias y condiciones marítimas adversas en Honduras. (FOTO: X/ Copeco)

La Alerta Amarilla se mantiene durante 24 horas en la línea costera del Golfo de Fonseca y en el municipio de Alianza, en Valle, por el alto oleaje y el posible aumento del caudal del río Goascorán. Copeco también mantiene la Alerta Verde en varios departamentos por las condiciones asociadas a la depresión tropical Cristina.

Aunque Cristina perdió intensidad y fue degradada a depresión tropical, sus efectos indirectos siguen afectando a Honduras, sobre todo en el sur, centro, oriente y noroccidente del país.

De acuerdo con reportes de organismos meteorológicos, el fenómeno permanece frente a las costas de Honduras y El Salvador y provoca abundante humedad, lluvias intermitentes, vientos racheados y oleaje elevado en las aguas del Golfo de Fonseca.

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Estas condiciones aumentan la probabilidad de crecidas repentinas de ríos, quebradas y riachuelos, además de inundaciones urbanas en zonas vulnerables y saturación de suelos en áreas montañosas.

Zonas bajo vigilancia

Uno de los principales focos de atención está en el Golfo de Fonseca, donde el oleaje podría alcanzar entre seis y siete pies de altura, según los pronósticos especializados.

Especialistas en gestión de riesgos consideran que estas condiciones representan una amenaza para embarcaciones pequeñas y medianas, en particular las dedicadas a la pesca artesanal y al transporte local.

La Alerta Amarilla sigue vigente para la franja costera del Golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, donde las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del río Goascorán.

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Permanecen bajo Alerta Verde los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz y Ocotepeque, así como el resto del departamento de Valle.

Copeco recomendó evitar cruzar ríos y quebradas durante las precipitaciones. (FOTO: X/ Copeco)

Las autoridades explicaron que la medida preventiva busca que las instituciones de respuesta, los gobiernos locales y las comunidades mantengan un monitoreo constante ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

Las lluvias acumuladas durante los últimos días podrían aumentar la vulnerabilidad de varias comunidades ubicadas cerca de cauces naturales o en zonas de ladera.

Expertos en protección civil advierten que los deslizamientos de tierra continúan entre las amenazas más frecuentes durante la temporada lluviosa, especialmente en sectores con antecedentes de movimientos de suelo o deforestación.

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Especialistas en gestión de riesgos también señalan que los mayores peligros suelen registrarse después de las precipitaciones más fuertes, cuando los niveles de los ríos comienzan a aumentar y los suelos alcanzan su punto máximo de saturación.

En ese sentido, recomiendan a las alcaldías y comités de emergencia local mantener observación permanente de las áreas identificadas como puntos críticos para actuar de forma oportuna ante cualquier eventualidad.

Recomendaciones a la población

Copeco reiteró una serie de recomendaciones para reducir los riesgos para la población mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Entre las principales medidas figura evitar cruzar ríos, quebradas y vados crecidos, incluso cuando el nivel del agua parezca seguro.

Las autoridades también exhortaron a los habitantes de zonas vulnerables a mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones del entorno, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las instrucciones emitidas por los organismos de emergencia.

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En las comunidades costeras del Golfo de Fonseca, se recomendó extremar las precauciones durante las actividades marítimas y vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta prevista entre las 22:00 y las 24:00.

Cristina provoca abundante humedad, lluvias intermitentes, vientos racheados y oleaje elevado frente a las costas de Honduras y El Salvador.

Además, se mantiene la recomendación de restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado hasta que las condiciones marítimas mejoren.

Seguimiento oficial

Los organismos de protección civil insistieron en que la población debe informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de rumores o información no verificada que pueda generar alarma.

Mientras continúan los monitoreos meteorológicos y oceanográficos, las autoridades no descartan ajustes en los niveles de alerta según la evolución de las lluvias, el comportamiento de los ríos y las condiciones marítimas durante las próximas horas.

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