Los meteorólogos detectan la primera actividad de la temporada de huracanes del Atlántico 2026

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 registró su primera señal de actividad con una perturbación en la Bahía de Campeche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera señal de actividad en la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 fue detectada el miércoles 10 de junio, cuando el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) identificó una perturbación en la Bahía de Campeche, al oeste de la península de Yucatán. El fenómeno tiene potencial bajo de desarrollo y, de acuerdo con los pronósticos, no representa un riesgo inmediato para la población de Estados Unidos ni del Caribe. La vigilancia en la región se mantiene, ya que el sistema podría influir en las condiciones meteorológicas de México y el sur de Texas.

Según el último parte del NHC, la perturbación surgió a partir de los remanentes de la tormenta tropical Cristina, que cruzó desde el Pacífico oriental hacia Centroamérica antes de ingresar al Golfo de México. El organismo estadounidense indicó que las condiciones atmosféricas actuales dificultan que el sistema evolucione hacia un ciclón tropical de mayor intensidad. El pronóstico para los próximos días señala que la baja presión avanzará hacia el interior de México durante el fin de semana, acompañada de lluvias intensas y vientos sostenidos, pero sin probabilidad significativa de desarrollo ciclónico en el corto plazo.

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El inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico suele atraer la atención de las agencias meteorológicas internacionales debido a la posibilidad de tormentas que afectan a millones de personas en la región. En 2026, la vigilancia meteorológica se ha focalizado en el Golfo de México y el Caribe, donde la presencia de sistemas tropicales puede alterar las actividades económicas y sociales, en especial en áreas costeras. Los antecedentes recientes muestran que la cizalladura del viento, el aire seco y la presencia de polvo sahariano han limitado la formación de ciclones en el Atlántico, una tendencia que, según los expertos, podría mantenerse durante lo que resta de junio.

¿Qué reportan los organismos oficiales sobre la perturbación?

De acuerdo con el National Hurricane Center (NHC), con sede en Miami, la perturbación detectada en la Bahía de Campeche corresponde a una zona de baja presión que podría consolidarse hacia el final de la semana. El boletín emitido el 10 de junio señala: “Una amplia área de baja presión podría formarse sobre la Bahía de Campeche a finales de esta semana. Las condiciones no favorecen un desarrollo significativo y se espera que el sistema se desplace hacia el interior del este de México durante el fin de semana”.

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El NHC asignó una probabilidad de formación cercana al 0% en las siguientes 48 horas y de 10% en los próximos siete días, situando el riesgo de evolución ciclónica en niveles bajos. El organismo también alertó sobre la posibilidad de lluvias intensas y vientos fuertes que podrían afectar principalmente a zonas de México y, en menor medida, al sur de Texas. Según reportó The Weather Channel, “el remanente de humedad y circulación de la tormenta tropical Cristina podría ingresar a la Bahía de Campeche el viernes y mantenerse durante el fin de semana, generando un aumento de las precipitaciones en el Golfo occidental”.

El NHC informó que la perturbación en la Bahía de Campeche tiene bajo potencial de desarrollo y no implica un riesgo inmediato para Estados Unidos ni el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el origen de la perturbación?

Especialistas del NHC y meteorólogos independientes coinciden en que la perturbación actual proviene de los restos de la tormenta tropical Cristina, que se formó en el Pacífico oriental y cruzó lentamente sobre Centroamérica antes de llegar al sur del Golfo de México. La trayectoria de este remanente fue confirmada por el meteorólogo Michael Lowry, quien indicó en su boletín del 10 de junio que “la rotación residual de Cristina se desplaza hacia el Golfo de México, donde podría aumentar la presencia de humedad tropical en partes del este de México y el sur de Texas”.

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La transición de sistemas tropicales del Pacífico al Atlántico no es un fenómeno inusual, aunque la mayoría de estos remanentes suelen disiparse por condiciones adversas, como la cizalladura del viento y la presencia de aire seco. En la actual temporada, los modelos meteorológicos muestran que el entorno atmosférico no favorece la consolidación de tormentas de mayor intensidad, de acuerdo con el informe actualizado de AccuWeather.

¿Se espera un aumento de la actividad ciclónica en junio?

Las proyecciones de los principales centros meteorológicos, incluidos el NHC y el Climate Prediction Center de Estados Unidos, indican que la segunda mitad de junio se mantendrá tranquila en la cuenca del Atlántico. Según comunicó el experto en huracanes de AccuWeather, Alex DaSilva, “los sistemas asociados a tormentas severas circularán al norte del Golfo, mientras que las ondas tropicales provenientes de África permanecerán al sur y no muestran señales de desarrollo”.

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El reporte de AccuWeather agrega que la cizalladura periódica, el aire seco y el polvo del Sahara continuarán inhibiendo la formación de ciclones en la región atlántica hasta finales de mes. Por su parte, el Climate Prediction Center coincide en que “no se esperan condiciones favorables para la formación de sistemas tropicales en el Atlántico durante las próximas dos semanas”, aunque mantiene una probabilidad de más del 60% para el desarrollo de una tormenta en el Pacífico en los últimos días de junio.

La baja presión detectada en el Golfo de México surgió de los remanentes de la tormenta tropical Cristina, que cruzó desde el Pacífico oriental hacia Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la perturbación para México y el sur de Estados Unidos?

Aunque el sistema de baja presión identificado en la Bahía de Campeche no representa una amenaza ciclónica, su influencia podría generar lluvias intensas y condiciones marítimas adversas en el litoral oriental de México, principalmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas, así como en áreas del sur de Texas. Según el parte del NHC, “la humedad tropical podría intensificar las precipitaciones en el noreste de México desde el fin de semana hasta inicios de la próxima semana”.

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Las autoridades mexicanas y estadounidenses se mantienen en alerta ante la posibilidad de inundaciones locales o afectaciones menores en infraestructuras costeras. El sistema no muestra características de tormenta tropical ni de huracán, pero la vigilancia se mantendrá activa hasta que la baja presión se disipe completamente en tierra.

¿Qué recomiendan los organismos oficiales?

El NHC y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) recomiendan a la población de las zonas costeras de México y Texas seguir las actualizaciones de los pronósticos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil. Hasta el momento, no se han emitido alertas de evacuación ni restricciones a la navegación, pero las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad del sistema.

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La temporada de huracanes del Atlántico 2026 inició con una vigilancia activa sobre la Bahía de Campeche, aunque los expertos pronostican un final de junio sin mayor actividad ciclónica. El monitoreo continúa para anticipar cualquier variación en las condiciones atmosféricas que pudiera afectar a las comunidades costeras.