El alcalde Ricardo Quiñonez activa un plan de acción municipal en ciudad de Guatemala ante la época lluviosa

La Municipalidad de Guatemala y el Cuerpo de Bomberos Municipales mantiene monitoreo constante y apresto operativo ante las lluvias en la Ciudad de Guatemala.(Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala)

El alcalde Ricardo Quiñonez informó que la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala activó un plan de acción por la temporada de lluvias y mantiene equipos desplegados para responder a emergencias ante pronósticos de precipitaciones en los próximos días.

Quiñonez explicó que en los últimos meses se realizaron trabajos preventivos de limpieza y mantenimiento de drenajes, tragantes y alcantarillado, pero advirtió que la basura y las raíces que obstruyen los sistemas, sumadas a lluvias intensas, pueden provocar complicaciones en algunos sectores.

“El plan de acción para la respuesta a la época de lluvia” tiene como prioridad “proteger a nuestros vecinos” y “estar preparados para una emergencia”, afirmó el alcalde. También señaló que se esperan lluvias “mucho más concentrada la cantidad de lluvia en momentos cortos” y que se reforzó la atención ante “la nueva trayectoria” de una tormenta tropical.

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La Municipalidad de Guatemala y el Cuerpo de Bomberos Municipales mantiene monitoreo constante y apresto operativo ante las lluvias en la Ciudad de Guatemala.(Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala)

Según el Cuerpo de Bomberos Municipales, se mantiene “monitoreo constante y apresto operativo” para atender emergencias en distintos puntos de la ciudad, dentro del Plan Estratégico de Época Lluviosa 2026 y en coordinación con dependencias municipales e instituciones de respuesta.

Las autoridades recomendaron a la población informarse por canales oficiales, identificar riesgos en su entorno y seguir medidas de prevención durante la temporada. Ante una emergencia, pidieron comunicarse al 123.

Autoridades prevén aumento de tráfico y emergencias del jueves al domingo por lluvias,

La Policía Municipal de Tránsito (Policía MT) de la Ciudad de Guatemala anunció que mantiene un plan operativo especial ante el incremento de lluvias previsto entre el jueves 11 y el domingo 14 de junio, así como por el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y las actividades asociadas al pago de quincena.

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Según informó el vocero vial, Amílcar Montejo, el jueves podría ser el día con mayor impacto debido a las condiciones climáticas que afectarían el Valle de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Montejo, las precipitaciones podrían generar caída de ramas y árboles sobre la vía pública, desperfectos mecánicos en vehículos, derrapes de motocicletas y otras obstrucciones que normalmente no se registran en las calles de la capital.

Por ello, la PMT recomendó a los conductores mantenerse informados y tomar decisiones preventivas para evitar complicaciones en sus desplazamientos.

La Conred advierte que el sistema Cristina seguirá causando lluvias en Guatemala

En tanto la Secretaría Ejecutiva de la CONRED informó que la Depresión Tropical Cristina perdió intensidad y se degradó, según el boletín meteorológico especial 13/2026 del Insivumeh. Pese a ese debilitamiento, su paso por Guatemala mantendrá condiciones para lluvias abundantes y actividad eléctrica durante jueves y viernes.

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De acuerdo con la CONRED, los mayores acumulados de precipitación se esperan en Valles de Oriente, Boca Costa, Pacífico, Altiplano Central, Occidente, Petén e Izabal. La entidad pidió a la población no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y evitar el paso por cauces ante el descenso de lahares en la cadena volcánica.

La CONRED recomendó identificar rutas de evacuación y zonas seguras, alistar la mochila de las 72 horas, revisar y activar el plan familiar de respuesta, y seguir las indicaciones de las autoridades locales. También instó a mantenerse informados por medios oficiales.

A las autoridades nacionales, departamentales y municipales, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED les solicitó reforzar el monitoreo en áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones, difundir información preventiva por el aumento de niveles de ríos, verificar y socializar planes de respuesta, y coordinar acciones con las instituciones del sistema CONRED, según la entidad.

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Ante una emergencia o desastre, la CONRED indicó que se active el sistema llamando al 119.