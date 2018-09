"CITES me conocía por otros emprendimientos. En el 2017 me ponen en contacto con el equipo y luego de algunas reuniones me aceptaron. Ellos suelen completar equipos emprendedores si piensan que algún rol vital no está cubierto. Por eso siempre recomiendo a los emprendedores que envíen curriculums a incubadoras ya que todo el tiempo hay emprendimientos tecnológicos que necesitan refuerzos", cuenta Shulz.