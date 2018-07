– ¿La dificultad para conectarse es una carencia de los miembros de alta gerencia local?



– Es una carencia que solemos tener todos como personas. Y no tanto hablar, más se da al escuchar. Una de las competencias conversacionales centrales es escuchar, sobre todo las diferencias. En las reuniones de directores se ve mucho como intentan imponer los puntos de vista y no se escuchan. Hay que tener conversaciones expansivas y no restrictivas. Otra competencia en la que trabajamos mucho es en el cumplimiento de los compromisos. Lo hablamos en el sector financiero: muchas veces decimos cosas que no se cumplen. Tanto para afuera, de cara a los clientes, pero también para adentro de la empresa.