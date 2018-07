"Oxy le exige a Maxus, que quebró, que se haga cargo del pasivo ambiental. No tenemos nada que ver. En el peor escenarios lo que deberíamos pagar es el monto que ya fijó el Estado de Nueva Jersey, USD 140 millones. Pero creemos que ni eso corresponde. Los USD 14.000 millones no se sabe de dónde salen. No contaminamos nada y no operamos nunca en EEUU", explican desde la petrolera local.