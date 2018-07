– ¿Cómo rompieron el prejuicio de que a la ciencia y a los negocios no van de la mano?



– Es importante conocerse. Aportamos confianza y para eso hay que ser transparentes. El prejuicio inicial es que los empresarios queremos aprovecharnos de los científicos sin darles mucho a cambio; y, por otro lado, desde los negocios creemos que tenemos que sustentarlos como sociedad porque son inteligentes, pero no les podemos pedir una contribución en la economía. Pensamos que son vagos, dicho de otra manera. El tema de la tolerancia a la sequía comenzó en 2003 y recién lo pensamos monetizar el año que viene. Son proyectos de largo plazo y si no hay confianza son muy difíciles de sostener.