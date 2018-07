– Hay oportunidades en mejorar currículas y en acercar en forma creativa la tecnología a los más chicos. No es más aulas virtuales, que muchos colegios ya tienen: eso no es acercar a los chicos, hacerlo es enseñarles para qué se pueden usar esas herramientas. Hay talleres de robótica, conceptos más lúdicos, algunos siguen los lineamientos de una organización mundial que se llama Code.org, de la que somos parte, con la iniciativa "Yo puedo programar", para que los chicos se entusiasmen más con la programación. Hay que meter más cosas a la currícula y contarles a los chicos de qué se trata futuro, pero hoy. No hablarles del trabajo del futuro en 15 años: cuáles son la oportunidades que la tecnología da ahora para que estén más enfocados y con ganas de aprender. Y ahí la cuestión público-privada es fundamental.