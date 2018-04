Cuando se pregunta por la diferencia en los números de crecimiento -casi un punto entre lo que dice ahora el Fondo y lo que espera el Gobierno: 2% contra 3%- este hombre muy cercano a Dujovne afirma que prefiere no debatir. "No es relevante. Ellos tienen sus supuestos, pero tienden a subestimar el nivel del crecimiento, lo hacen desde que somos Gobierno, y va a pasar otra vez este año. No entiendo cómo llegan a esos números. La sequía tiene impacto, es verdad. Pero hay sectores que están siendo muy dinámicos, como las manufacturas de origen industrial. No es la sequía restada del pronóstico inicial porque otros sectores también se mueven", detalla.