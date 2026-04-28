Colombia

Vicky Dávila alertó a la derecha por recientes encuestas: “En los dos escenarios la suma de los dos candidatos fuertes de oposición es menor que Cepeda”

La periodista y excandidata presidencial puso expuso en X el ascenso del candidato presidencial del Pacto Histórico y la posible incapacidad de la oposición para revertir la tendencia revelada por los sondeos conocidos recientemente

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Vicky Dávila advirtió sobre posible triunfo de Iván Cepeda en primera vuelta - crédito Colprensa
Vicky Dávila advirtió sobre posible triunfo de Iván Cepeda en primera vuelta - crédito Colprensa

El panorama electoral colombiano adquirió un nuevo matiz tras la divulgación de los resultados recientes de encuestas, que posicionan a Iván Cepeda como líder en la intención de voto para la primera vuelta presidencial.

Las cifras de Invamer y GAD3 ubican al candidato del Pacto Histórico por encima de sus principales contendientes opositores: el abogado Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional) y Paloma Valencia (Centro Democrático).

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La encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, aplicada a 2.741 personas, ubicó a Cepeda liderando intención de voto con 44,3% rumbo a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Abelardo de la Espriella registró 21,5% y Paloma Valencia alcanzó 19,8%.

Por su parte, la encuesta GAD3 para Noticias RCN, La FM y La República mostró a Iván Cepeda con 36%, asegurando segunda vuelta. Abelardo de la Espriella mantuvo 21%, idéntico al sondeo previo. Paloma Valencia descendió a 13%.

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Pintura acuarela de tres personas: una mujer con micrófono, un hombre con brazos cruzados, y otro hombre. Fondo con flechas roja descendente y verde ascendente.
Iván Cepeda lidera en las encuestas por encima de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este escenario, resaltado por la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, abrió un debate sobre la capacidad de la oposición para revertir la tendencia y sobre el impacto de las estrategias gubernamentales en el proceso electoral.

Cepeda puede ganar en primera vuelta, ¿y si la oposición ya no gana ni unida?”, planteó Dávila, aludiendo al comportamiento de las encuestas y exponiendo el riesgo político que percibe en la actual coyuntura.

En su video, Dávila aseguró que “Iván Cepeda puede ganar en primera vuelta”, desestimando la idea de quienes consideran imposible ese desenlace.

Vicky Dávila alertó por ventaja de Cepeda y llamó a la oposición a reaccionar - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila alertó por ventaja de Cepeda y llamó a la oposición a reaccionar - crédito @VickyDavilaH/X

Los que piensan con el deseo dicen: ‘No, jamás’”, sostuvo la periodista, para luego advertir sobre el error de ignorar las tendencias reflejadas por las mediciones. Según la comunicadora, Cepeda mantiene una evolución positiva en todos los sondeos, ascendiendo de manera constante en la preferencia del electorado.

De acuerdo con el análisis difundido por Dávila, existe una percepción dentro de la Casa de Nariño acerca de las posibilidades de éxito del candidato oficialista.

Si Cepeda hiciera mejor su tarea de candidato, gana en primera vuelta sobrado”, habría comentado una fuente de palacio consultada por la periodista.

Esta visión sugirió que el desempeño del aspirante del Pacto Histórico podría verse potenciado por el respaldo del presidente Gustavo Petro, la maquinaria estatal y decisiones gubernamentales de alto impacto, como ajustes al salario mínimo o medidas sociales de alcance masivo.

Encuestas disparan alarma: Vicky Dávila señaló a Iván Cepeda como favorito - crédito @VickyDavilaH/X

Las cifras reportadas por las encuestadoras refuerzan el argumento de una ventaja significativa para Cepeda. Según los datos de Invamer, citados por Dávila, el senador obtiene 44,3% de intención de voto, mientras que sus oponentes de la oposición, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, suman en conjunto 41,3%.

En el caso de GAD3, el apoyo a Cepeda se sitúa en 36%, frente al 34% que acumulan los otros dos candidatos mencionados. “Cepeda por encima tres puntos” en Invamer y “dos puntos por encima” en GAD3, puntualizó la periodista citando a Víctor Muñoz, director de la encuestadora Guarumo.

El propio Muñoz advirtió sobre la importancia de estos resultados para la estrategia de la oposición. Tras lo anterior, Dávila subrayó que “en los dos escenarios la suma de los dos candidatos fuertes de oposición es menor que Cepeda”.

Esta observación incrementó la preocupación en sectores críticos al gobierno, que ven reducidas sus posibilidades de revertir la tendencia, aun cuando sumen fuerzas.

Vicky Dávila puso en duda la capacidad de la oposición para frenar a Iván Cepeda tras avance en las encuestas - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila puso en duda la capacidad de la oposición para frenar a Iván Cepeda tras avance en las encuestas - crédito @VickyDavilaH/X

En su mensaje, Dávila enfatizó el papel que podrían jugar las decisiones del Ejecutivo en la definición del resultado. “No dependerá de Cepeda, dependerá del presidente, del aparato del Estado y de la chequera de los colombianos”, afirmó la periodista, aludiendo a la influencia que podría tener el gobierno en la recta final de la campaña.

Colombia tiene que despertar y la oposición tiene que dejar la pendejada”, concluyó Dávila en su intervención, reflejando la urgencia y el nivel de polarización que atraviesa la discusión pública en el país.

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