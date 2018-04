Lagarde pasó a saludar, literalmente. Terminó de escuchar a Dujovne, hizo lo propio con Caputo, que le dio la bienvenida desde el micrófono, y se fue. "No, no, no. No voy a hablar", dijo la francesa cuando Infobae quiso hacerle algunas preguntas. Mientras Lagarde se iba franqueda por sus guardaespaldas, los ministros de Macri y sus asesores sonreían. "Es un logro. Un puntazo para el Gobierno", dijo otro de los presentes.