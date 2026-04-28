Borges, “un ser absolutamente literario”: cómo es ‘La colección’, la recopilación más completa del gran escritor argentino

Alejandro Roemmers, Alejandro Vaccaro y Roberto Alifano presentaron en la Feria del Libro de Buenos Aires “Borges. La colección”, con más de 30 mil manuscritos y documentos inéditos

Borges. La colección, el nuevo volumen editado por Alejandro Roemmers y Alejandro Vaccaro, reúne por primera vez más de 30.000 manuscritos, cartas, imágenes y objetos vinculados a la vida y obra de Jorge Luis Borges. El proyecto, que fue presentado durante la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, aspira a consolidarse como el archivo más completo del escritor argentino y se proyecta también como una serie televisiva y una plataforma digital de consulta.

El volumen, de más de 500 páginas, incluye imágenes de mil piezas especialmente seleccionadas dentro del acervo Roemmers-Vaccaro, repartidas en doce secciones. Entre ellas figuran manuscritos originales, cartas tanto del propio Borges como de su madre, libros dedicados, revistas, fotografías familiares y portadas de documentos históricos, algunos tan singulares como el folleto “El Pueblo Contra la Invasión Nazi” de 1938 y la plaqueta “Tres poetas a Polonia” de 1941. El prólogo estuvo a cargo de Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura. Cada ejemplar tendrá un valor de $200.000.

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La colección, impulsada por Vaccaro —presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y extitular de la Fundación El Libro entre 2022 y 2024, quien la inició hace más de cinco décadas— fue posible gracias al aporte decisivo de Roemmers. A partir de su incorporación, se amplió el acceso a documentos y manuscritos fundamentales para el legado borgeano. “Hace muchos años le propuse sumarse a este proyecto. Sabía de la sensibilidad que tiene para estas cosas, creo que lo entusiasmé y no me equivoqué para nada en ese momento: gracias a su incorporación, la colección creció exponencialmente”, afirmó Vaccaro durante el evento.

Alejandro Roemmers

Este libro monumental sirve como material de consulta para lectores, académicos, críticos y aficionados, y funciona como una aproximación inédita a la biografía de Borges, al reconstruirla desde los objetos y textos que acompañaron su transitar literario. Cada pieza está digitalizada para su preservación y futuras plataformas.

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Roberto Alifano, poeta, escritor y amanuense de Borges durante diez años, participó de la presentación en la sala José Hernández de la Feria, donde evocó los encuentros matutinos de trabajo con el autor de Ficciones y su estrecha relación con la biblioteca universal. “Borges ha sido la referencia literaria más grande, no solo de la literatura argentina, sino de toda la historia de la literatura”, expresó Alifano.

Alejandro Vaccaro

Alejandro Vaccaro inició la colección hace más de cincuenta años, sin un propósito definido y como resultado de una pasión espontánea por la obra de Borges. Con el tiempo, organizó, clasificó y digitalizó unas 30.000 piezas, cifra que lo convierte en el custodio del mayor acervo personal dedicado al escritor. “Siempre digo que soy un coleccionista involuntario. No me propuse hacer esto sino que alguien, el destino, la vida, me eligió para que lo haga. Sin saberlo, entré en este camino”, dijo Vaccaro.

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En la arquitectura del libro, que supera las 500 páginas, se destacan fotografías inéditas como la tomada en 1969 por Elsa Astete Millán, primera esposa de Borges, durante una visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén, y portadas originales de documentos que señalan la postura del autor frente al racismo y al antisemitismo. El archivo rescata cartas con figuras decisivas de la cultura y la política, como David Ben-Gurión, y presenta objetos personales, folletos, testimonios e imágenes de viajes que reconstruyen la vida y obra del escritor a través de su propio universo material.

Roberto Alifano

Uno de los objetivos del proyecto, según dijo Vaccaro, es la creación de un espacio permanente de exhibición en Buenos Aires, ciudad natal de Borges: “Qué extraño que Buenos Aires que es capaz de cerrar las calles por un automovilista, todavía no tenga un Museo Borges”, planteó el coleccionista, algo irónico, quien confirmó que mantienen conversaciones con autoridades para la concreción del museo.

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Con motivo del 40° aniversario del fallecimiento de Borges, que se cumple este 14 de junio, los autores prevén homenajes en Suiza, país donde el escritor pasó sus últimos años. “Vamos a estar en Ginebra con una serie de actividades: el domingo 14 vamos a estar en el cementerio de Plainpalais, donde por ahora descansan sus restos”.

Alejandro Roemmers, Alejandro Vaccaro y Roberto Alifano presentaron en la Feria del Libro de Buenos Aires “Borges. La colección”, con más de 30 mil manuscritos y documentos inéditos

La colección fue presentada junto a la antología poética Todo lo olvidable, de Roemmers, publicada por el sello Vinciguerra de España, y que fue leída por el propio autor ante los asistentes. El acto en la Feria contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural y literario, entre ellas el presidente de la Academia de Ciencias de la Empresa, Daniel Funes de Rioja; el director del Museo Fernández Blanco, Jorge Cometti; investigadores de la Biblioteca Nacional y otros referentes.

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En pocos días, el volumen estará disponible en el stand de Roemmers en la Feria del Libro y en todas las librerías, y será digitalizado para diversas plataformas. Además, se convertirá en una serie de cinco capítulos producida para la TV Pública, lo que permitirá la difusión masiva del archivo a nivel nacional e internacional.