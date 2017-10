"Hoy tener una cartera de riesgo argentino a mediano plazo sigue siendo una excelente opción, aunque hay que entender que ganancias tan fuertes como las observadas en los últimos meses, podrían no ser repetibles. Son momentos excepcionales. Por ende, al mercado de corto plazo, entendemos que hay que tenerle respeto y hasta, porque no, ser un poco más selectivo. No descartamos alguna posible corrección tras las elecciones, que igualmente no debería asustarnos", precisó Sabrina Corujo, Research Manager de Portfolio Personal.