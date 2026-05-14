Militares secuestrados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ denuncian abandono del Gobierno Petro para su liberación: “Qué están esperando”

Imagen de referencia - Los siete miembros de la Fuerza Pública secuestrados por las disidencias de las FARC permanecen bajo peligro tras recientes bombardeos del gobierno Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reclamo de siete miembros de la fuerza pública secuestrados por las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, resuena con fuerza tras la difusión exclusiva de videos de supervivencia que dieron a conocer su situación de abandono y la amenaza que representan los recientes bombardeos ordenados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Las imágenes, reveladas por Noticentro 1, evidencian la preocupación de los cautivos por su seguridad y la falta de avances institucionales para lograr su regreso.

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De acuerdo con las pruebas en video, los secuestrados fueron capturados entre julio y noviembre de 2025 por facciones de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, nombre de pila del líder guerrillero.

Las circunstancias de captura muestran patrones reconocibles: algunos miembros de la fuerza pública fueron interceptados durante descansos o tras combates militares en zonas con fuerte presencia guerrillera.

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En sus mensajes, los secuestrados, quienes pertenecen tanto al Ejército Nacional como a la Policía Nacional, acusaron a las autoridades de Colombia de relegar a sus familias la gestión exclusiva de su liberación, mientras las operaciones militares continúan exponiéndolos a un riesgo mayor.

Entre los testimonios destaca el de Víctor Hugo Yepes García, soldado profesional del Batallón de Operaciones Terrestres #20, retenido desde el 14 de noviembre de 2025 en Balboa (Cauca), quien aseguró haber enviado “cuatro saludos al gobierno” sin obtener respuesta.

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“Qué están esperando (…) lo único que he sabido de mi familia es por los videos”, declaró el militar en el video revelado por el noticiero colombiano.

Por su parte, José Oneidi Larrahondo Salinas, auxiliar de la Policía Metropolitana de Cali de 21 años, que fue secuestrado el 5 de agosto de 2025 mientras disfrutaba de un permiso familiar en zona rural de Buenos Aires (Cauca), recriminó al Ejecutivo por su falta de intermediación para lograr su liberación.

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“Nos tienen olvidados (…) por qué no preguntan si comemos, si bebemos, si estamos bien”, aseguró el oficial, apuntando directamente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Situación similar vivieron Yeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, del Batallón de Despliegue Rápido #5 del Ejército, quienes fueron secuestrados el 26 de agosto de 2025 en Nariño.

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Ambos coincidieron en video en que “el Estado se ha pronunciado solo haciendo tareas ofensivas, sin importarle que un prisionero de guerra quede en medio de ello”, en alusión a los bombardeos del gobierno Petro contra el grupo armado.

Así mismo, se conoció la prueba de supervivencia del patrullero Harold Ricardo Martínez, de 30 años y adscrito al Departamento de Policía de Arauca, interceptado el 31 de octubre de 2025 cuando se dirigía a conocer a su hijo recién nacido. En su intervención, pidió al gobierno Petro que retome negociaciones para repatriar a los cautivos.

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Por último, Jamerson Guachetá, integrante del Batallón de Infantería de las Fuerzas Especiales #6, capturado el 24 de julio de 2025 en Cajibío, Cauca, expresó que “el Gobierno no se preocupa por nosotros”, según su testimonio en los videos revisados por el medio.

En línea con el resto de los secuestrados, pidió reconsiderar los bombardeos y solicitó a las autoridades que confirmen si hay miembros de la Fuerza Pública en los campamentos antes de atacar.

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