El CEO de la empresa argentina que sobrevivió la crisis de las puntocom y hoy vale más de USD 10.000 millones hizo algunas aclaraciones sobre esos 140 caracteres. "No digo que hay que bajar el costo salarial, no se puede tocar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero no nos podemos quedar a mirar lo que hacen nuestros vecinos y no hacer nada. Hay que hacer algo con el costo laboral", comenzó.