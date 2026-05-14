Colombia

Claudia López criticó a la izquierda petrista y afirmó que no ha logrado garantizar la seguridad: “Pensaron que todo se soluciona dialogando con criminales”

La candidata presidencial sostuvo que el aumento de la inseguridad es resultado de una década de políticas fallidas y falta de inversión en fuerza pública

Guardar
Google icon
Claudia López cuestionó las políticas de seguridad de la última década y propuso una Fiscalía Antimafia - crédito Lina Gasca/Colprensa
Claudia López cuestionó las políticas de seguridad de la última década y propuso una Fiscalía Antimafia - crédito Lina Gasca/Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, criticó abiertamente las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años en Colombia y anunció su intención de crear una Fiscalía Antimafia junto a cuerpos de policía local para grandes ciudades.

En mensajes publicados en la red social X y en una entrevista concedida a Caracol Radio, López expuso sus discrepancias con los enfoques tanto de la izquierda como de la derecha, así como con la política de Paz Total promovida por el gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

López sostuvo que “a la izquierda radical petrista le quedó grande la seguridad y terminó creyendo que todo se resuelve con gabelas y diálogos con criminales”. También dirigió críticas hacia los sectores conservadores: “La derecha se equivocó pensando que la seguridad era autoritarismo y falsos positivos”.

Claudia López aseguró que su visión de seguridad se basa en la protección efectiva de la ciudadanía y en una justicia que funcione. “Yo creo en una seguridad que proteja a la gente y tenga una justicia que funcione sin impunidad y sí les responda a los colombianos. ¡Por eso vamos a crear una Fiscalía Antimafia y policías locales para las grandes ciudades!”, anunció la exalcaldesa.

PUBLICIDAD

Esta propuesta, difundida a través de su cuenta oficial en X, recoge parte de sus planteamientos de campaña y responde a una creciente preocupación social por el aumento de la inseguridad en los principales centros urbanos.

Durante la conversación con el medio citado, López explicó que el problema no surgió únicamente durante la actual administración.

Este problema lleva diez años, este desmadre lleva diez años, porque por la pelea de Uribe contra Santos, de Duque contra el proceso de paz, llegó Petro y dijo: ‘No, esa paz es, es una paz chiquita, yo voy a hacer la paz total, voy a desmovilizar al ELN en tres meses’. Pedazo de pendejo, no ha desmovilizado a nadie. En cambio, sí estamos con la inseguridad disparada”, aseguró la candidata presidencial.

La exalcaldesa enfatizó la falta de inversión en la fuerza pública y en la Policía Nacional durante la última década, señalando que actualmente existen “75 mil soldados menos de lo que teníamos hace 15 años. El Estado decrece y la criminalidad crece. Evidentemente, la estamos pasando muy mal”, finalizó López.

Temas Relacionados

Claudia LópezGustavo PetroGobierno PetroPaz totalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Experta resaltó el impacto de la sentencia de la Corte Suprema sobre explotación sexual infantil: “Sin demanda no hay prostitución ni trata”

El fallo del alto tribunal obliga a considerar como responsables directos de violencia a quienes pagan por sexo con menores, eliminando cualquier posibilidad de consentimiento y cambiando la manera en que se investigan estos delitos

Experta resaltó el impacto de la sentencia de la Corte Suprema sobre explotación sexual infantil: “Sin demanda no hay prostitución ni trata”

Los grupos armados organizados en Colombia que más aumentaron sus filas entre 2018 y 2025 fueron el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo

Según el informe de la Fundación Conflict Responses (CORE), durante la administración de Gustavo Petro se aumentaron los brazos armados, que también se favorecieron por la política de Paz Total

Los grupos armados organizados en Colombia que más aumentaron sus filas entre 2018 y 2025 fueron el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo

Superfinanciera inició una investigación sobre el traslado de recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones

La medida surge por el estado de suspensión del Decreto 415 de 2026, marco regulatorio del proceso, como consecuencia de los autos emitidos por el Consejo de Estado el 28 de abril y el 11 de mayo de 2026

Superfinanciera inició una investigación sobre el traslado de recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones

Esta es la bebida que experto colombiano recomienda para ganar energía desde las primeras horas de la mañana

Las propuestas expuestas por el especialista señalan que la inclusión de esta bebida al despertar permitiría estabilizar la vitalidad al inicio del día y favorecería un proceso digestivo más lento, evitando bajones de energía

Esta es la bebida que experto colombiano recomienda para ganar energía desde las primeras horas de la mañana

Militares secuestrados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ denuncian abandono del Gobierno Petro para su liberación: “Qué están esperando”

En cada testimonio, los cautivos relatan la incertidumbre de vivir al margen de la gestión estatal mientras sus familias cargan con la esperanza del regreso

Militares secuestrados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ denuncian abandono del Gobierno Petro para su liberación: “Qué están esperando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Los grupos armados organizados en Colombia que más aumentaron sus filas entre 2018 y 2025 fueron el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo

Los grupos armados organizados en Colombia que más aumentaron sus filas entre 2018 y 2025 fueron el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo

Disidencias de ‘Calarcá’ extorsionan a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano fue denunciada ante el Bienestar Familiar por su ex, ‘El Agropecuario’: la acusó de abandonar a su hijo para participar en ‘La mansión VIP’

Aida Victoria Merlano fue denunciada ante el Bienestar Familiar por su ex, ‘El Agropecuario’: la acusó de abandonar a su hijo para participar en ‘La mansión VIP’

Beba de la Cruz ‘estalló’ contra Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos Colombia’ y no la bajó de “moza”

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026

The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Deportes

Santa Fe no contará con Pablo Repetto para el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay: este es el motivo de la sanción

Santa Fe no contará con Pablo Repetto para el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay: este es el motivo de la sanción

Etapa 6 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Nápoles

Lucas González lanzó duro vainazo a Jonathan Risueño tras la clasificación del Tolima a las semis de la Liga BetPlay: “No hay que meterse con los oponentes”

Jhon Durán acordó licencia con el Zenit “por circunstancias personales” y se perderá la definición de la Liga de Rusia

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026