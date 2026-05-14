Claudia López criticó a la izquierda petrista y afirmó que no ha logrado garantizar la seguridad: “Pensaron que todo se soluciona dialogando con criminales”

Claudia López cuestionó las políticas de seguridad de la última década y propuso una Fiscalía Antimafia - crédito Lina Gasca/Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, criticó abiertamente las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años en Colombia y anunció su intención de crear una Fiscalía Antimafia junto a cuerpos de policía local para grandes ciudades.

En mensajes publicados en la red social X y en una entrevista concedida a Caracol Radio, López expuso sus discrepancias con los enfoques tanto de la izquierda como de la derecha, así como con la política de Paz Total promovida por el gobierno de Gustavo Petro.

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López sostuvo que “a la izquierda radical petrista le quedó grande la seguridad y terminó creyendo que todo se resuelve con gabelas y diálogos con criminales”. También dirigió críticas hacia los sectores conservadores: “La derecha se equivocó pensando que la seguridad era autoritarismo y falsos positivos”.

Claudia López aseguró que su visión de seguridad se basa en la protección efectiva de la ciudadanía y en una justicia que funcione. “Yo creo en una seguridad que proteja a la gente y tenga una justicia que funcione sin impunidad y sí les responda a los colombianos. ¡Por eso vamos a crear una Fiscalía Antimafia y policías locales para las grandes ciudades!”, anunció la exalcaldesa.

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Esta propuesta, difundida a través de su cuenta oficial en X, recoge parte de sus planteamientos de campaña y responde a una creciente preocupación social por el aumento de la inseguridad en los principales centros urbanos.

Durante la conversación con el medio citado, López explicó que el problema no surgió únicamente durante la actual administración.

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“Este problema lleva diez años, este desmadre lleva diez años, porque por la pelea de Uribe contra Santos, de Duque contra el proceso de paz, llegó Petro y dijo: ‘No, esa paz es, es una paz chiquita, yo voy a hacer la paz total, voy a desmovilizar al ELN en tres meses’. Pedazo de pendejo, no ha desmovilizado a nadie. En cambio, sí estamos con la inseguridad disparada”, aseguró la candidata presidencial.

La exalcaldesa enfatizó la falta de inversión en la fuerza pública y en la Policía Nacional durante la última década, señalando que actualmente existen “75 mil soldados menos de lo que teníamos hace 15 años. El Estado decrece y la criminalidad crece. Evidentemente, la estamos pasando muy mal”, finalizó López.

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