Esta es la bebida que experto colombiano recomienda para ganar energía desde las primeras horas de la mañana

El médico Oswaldo Restrepo recomienda consumir agua de avena en ayunas para mejorar la energía matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una serie de recomendaciones relacionadas con la alimentación matutina y la energía corporal.

Esta vez, el profesional habló sobre los supuestos beneficios de consumir agua de avena en ayunas, una bebida que, según explicó, podría ayudar a combatir el cansancio desde las primeras horas del día y mejorar la digestión.

PUBLICIDAD

En medio del auge de los contenidos sobre bienestar natural y hábitos saludables, el especialista aseguró que muchas personas normalizan el agotamiento matutino sin identificar las verdaderas causas detrás de esa sensación constante de fatiga.

“¿Te pasa que te levantas en la mañana y ya estás cansado? No cansado de no haber dormido, cansado así sin razón, como si el cuerpo no hubiera descansado, aunque sí lo hizo. Y encima, a media mañana ya tienes hambre otra vez, ya estás pensando en comer, ya sientes que la energía se fue antes de que empiece de verdad”, expresó Restrepo al inicio de su explicación.

PUBLICIDAD

El especialista Oswaldo Restrepo advierte sobre el consumo de café y azúcares en el desayuno - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

El médico señaló que, en muchos casos, las personas intentan combatir esa sensación recurriendo al café desde muy temprano, aunque afirmó que eso no siempre sería la mejor solución.

“Lo que tu cuerpo necesita en esas primeras horas de la mañana es algo que lo encienda por dentro, que le dé combustible real y duradero, no un empujón rápido que dura veinte minutos y te deja peor”, añadió.

PUBLICIDAD

Según detalló, la preparación de esta bebida es sencilla y puede hacerse desde la noche anterior, pues el procedimiento consiste en dejar remojando tres cucharadas de avena en un vaso de agua fría durante toda la noche y consumir la mezcla al despertar, luego de colarla.

“Pon tres cucharadas de avena en un vaso de agua fría. Déjala remojando toda la noche. En la mañana, cuélala. Agrega un poco más de agua fría o tibia si quedó muy espesa y tómala en ayunas antes del desayuno”, explicó el médico.

PUBLICIDAD

El consumo de agua de avena en ayunas podría ayudar a combatir la fatiga y mejorar la digestión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, comentó que quienes quieran mejorar el sabor pueden añadir un poco de miel o algunas gotas de limón. “Sin licuadora, sin cocción, sin complicaciones. Cinco minutos de preparación la noche anterior y un vaso en la mañana”, aseguró.

Durante su explicación, Restrepo también habló sobre varios hábitos que, según él, estarían afectando la energía diaria de muchas personas. Uno de ellos sería consumir café en ayunas.

PUBLICIDAD

“El café en ayunas, sin nada de comida antes, eleva el cortisol y acidifica el estómago. Eso produce esa sensación de nerviosismo, de estómago revuelto, de energía falsa que dura poco y deja más cansancio después”, indicó.

También cuestionó los desayunos ricos en azúcares y harinas refinadas, al considerar que producen aumentos rápidos de glucosa seguidos de caídas bruscas de energía: “Pan blanco, galletas, jugo de caja o incluso el jugo preparado en casa concentran el azúcar, suben el azúcar en la sangre muy rápido y la bajan igual de rápido. Ese bajón es lo que produce el cansancio de media mañana”, comentó.

PUBLICIDAD

Oswaldo Restrepo revoluciona las mañanas con su bebida estrella: agua de avena para más energía y mejor digestión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creador de contenido aseguró que uno de los componentes más importantes de la avena es el betaglucano, una fibra soluble que tendría varios efectos positivos sobre el organismo.

“La avena contiene un tipo de fibra especial que se llama beta-glucano. Esa fibra forma una especie de gel suave dentro del estómago cuando entra en contacto con el líquido. Ese gel hace tres cosas al mismo tiempo”, afirmó.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su explicación, ese efecto ayudaría a liberar energía de manera más estable, proteger el sistema digestivo y aumentar la sensación de saciedad.

“Primero, ralentiza la digestión de los carbohidratos. Eso significa que la energía entra al cuerpo despacio, de manera constante, sin ese pico y bajón brusco que producen los azúcares rápidos”, señaló.

PUBLICIDAD

Restrepo también indicó que la bebida podría ser beneficiosa para personas con gastritis, acidez o sensibilidad digestiva. “Ese gel actúa como una capa protectora que calma la mucosa gástrica antes de que llegue cualquier otro alimento”, dijo.

La recomendación de Oswaldo Restrepo que deja en segundo plano al café: agua de avena y sus efectos en el cansancio matutino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los beneficios que destacó fue la disminución del hambre durante la mañana. “El agua de avena en ayunas, por su efecto sobre la saciedad, retrasa esa hambre en forma notable. El estómago se va a sentir lleno por más tiempo y la ansiedad por estar picando entre comidas debe disminuir”, comentó.

El médico incluso compartió un protocolo que recomienda seguir durante varias semanas para notar cambios más evidentes en la energía y la digestión. Según explicó, durante los primeros días lo ideal es empezar con cantidades pequeñas y posteriormente aumentar el consumo hasta completar un vaso diario.

Asimismo, sugirió complementar la preparación con canela o jengibre para potenciar sus efectos digestivos. “La canela estabiliza aún más la energía durante la mañana y el jengibre activa la digestión desde temprano”, sostuvo.