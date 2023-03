La sequía golpea a la zona núcleo: estiman que la cosecha de soja será un tercio de lo que se esperaba al comienzo del ciclo

Se profundiza la sequía en la zona núcleo

“En más de 45 años de profesión, nunca viví una campaña productiva tan desastrosa y dañina para las empresas agropecuarias”, señaló un ingeniero de Bigand, en la provincia de Santa Fe. La sequía se profundiza y provoca más incertidumbre entre los productores de cara a la próxima cosecha de soja y maíz en la zona núcleo, el corazón productivo del país. La mala noticia que plantean los especialistas, es que no hay pronósticos de buenas precipitaciones y el panorama se podría complicar en los próximos días.

El informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que las condiciones extremas que presentó el clima el mes pasado “configuraron una pesadilla inimaginable para el productor de la zona núcleo”. Al respecto, los especialistas comentaron que en soja el recorte de producción es de casi 4 millones de toneladas respecto a un mes atrás, hay 1.000.000 de hectáreas perdidas y el rendimiento promedio pasó de 24 quintales por hectárea a 18,2 quintales por hectárea. Además, febrero complicó al maíz tardío, ya que el rendimiento promedio pasó de 72 quintales por hectárea a 48 quintales por hectárea.

En un escenario tan complicado desde lo climático, la Bolsa de Rosario planteó que “se dejó de controlar casi de manera generalizada malezas y plagas en los lotes de soja de segunda y en los sembrados sin cultivo antecesor (de primera) que por la falta de humedad no se pudieron sembrar hasta los últimos 10 días de enero. Muchos refieren que la producción en esos casos será cero”. En ese sentido, se proyecta que 1 de cada 4,6 lotes de soja que se encuentran sembrados, no serán cosechados, y dicha relación puede aumentar si no hay lluvias en los próximos 10 días. “Este es un nivel de pérdidas histórico para la región del que no se tiene registro. En los últimos 15 años, la última campaña con el mayor nivel de perdidas fue la 2016/17 con casi 400.000 hectáreas”, agregaron los técnicos.

Además, en relación al actual ciclo de soja en la zona núcleo, se estima que en un escenario normal en materia climática, en la zona núcleo se esperaba una cosecha de 19,7 millones de toneladas. Pero el pasado 9 de febrero esa estimación bajó a 10,4 millones de toneladas y al día de ayer se ubica en 6,5 millones de toneladas. “Lamentablemente, no hay lluvias a la vista que permitan ponerle un piso definitivo a la cosecha. La situación es muy grave y puede aún empeorar más. Por el momento, se estima que la cosecha solo será el 33% de lo que se esperaba a principios del ciclo”, señaló el relevamiento semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Maíz

Sobre la actual campaña de maíz en la zona núcleo, el informe precisó que hasta el momento el 17% del maíz de fechas tardías está perdido y el 85% se encuentra en un estado de regular a malo. también se resaltó que en 15 días se perdieron 119.000 hectáreas entre maíz de segunda y tardío:, pasando de81.000 a 200.000 hectáreas, y donde quedan en pie 969.800 hectáreas de las cuales el 50% se encuentra en una condición regular y el 35% en malas condiciones. Además, los rendimientos cayeron significativamente, con los actuales 48 quintales por hectárea de promedio, cuando hace 30 días la proyección era de 72 quintales por hectárea.

“La situación del maíz tardío es muy crítica y se replica a lo largo y ancho de la zona núcleo”, señalan los técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde por ejemplo “en el centro y sur de Santa Fe las pérdidas de área ascienden al 12%, los maíces tardíos y de segunda están perdiendo hojas y comienza a retrasarse su desarrollo. Se observan pérdidas de plantas y se estima entre 40 a 50 quintales por hectárea (rendimiento)”.

