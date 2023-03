Acuerdo con el FMI: el Gobierno negocia con Washington un plan para bajar la evasión tributaria

(Foto: AFIP)

El Gobierno y el FMI trabajan, en paralelo a la esperada revisión y cambio de metas, en un plan para subir el nivel de cumplimiento en dos impuestos clave como IVA y Ganancias. En las próximas semanas, incluso, habrá una misión técnica para avanzar en un primer paso decisivo: hoy en día la AFIP no tiene una estimación certera de cuánto es el porcentaje de evasión de Ganancias, tanto en empresas como en individuos.

Tras la caída de la recaudación en enero, el Gobierno apunta al IVA con foco en la minería y la pesca La AFIP busca mejorar el nivel de cumplimiento del principal impuesto del sistema. Sospechan de subfacturación en la actividad minera y de una alta informalidad laboral en el sector pesquero VER NOTA

Se trata de un objetivo que corre en paralelo a las metas trimestrales y anuales que conforman la columna vertebral del acuerdo -reservas, déficit fiscal y emisión monetaria- pero que también cuenta con métricas concretas. A través de un plan estratégico a 2026 puesto en común con el staff del FMI, la AFIP tiene objetivos de reducción de la evasión fiscal para los próximos años.

Para el caso del IVA, donde cuenta con información más clara sobre la brecha de incumplimiento, la “meta de evasión” debía ser del 34,3%, un objetivo que según aseguran en el organismo tributario, fue alcanzado en 2022. Para este año esa métrica debería caer hasta 31,5%, especificaron.

Un juez consideró que el Impuesto a la Riqueza es confiscatorio y afecta la propiedad privada Un juez federal volvió a favorecer a un contribuyente que planteó sus objeciones al “Aporte Solidario”, al considerar que las circunstancias extraordinarias de la pandemia no justifican absorber el patrimonio de una persona VER NOTA

En Ganancias el problema es doble, no solo por la evasión propiamente dicha sino por la falta de información consolidada, que es el primer paso que buscan concretar entre Buenos Aires y Washington. Según explicaron en el fisco, la Argentina no cuenta con una medición certera de brecha de incumplimiento, por lo que no pudo plantear metas específicas con el Fondo sobre ese tributo. Cálculos iniciales de la AFIP marcan que la evasión de Ganancias sería más alta incluso que la de IVA.

El FMI asesora técnicamente a la AFIP para medir la evasión de Ganancias. REUTERS

Por eso, las dos partes se embarcaron en negociaciones técnicas para establecer un estándar -que será supervisado y validado por organismos internacionales- de ese agujero en el cumplimiento de Ganancias. El Gobierno avanzó, preliminarmente, con información sobre el pago en sociedades, que representan el 80% de la recaudación del impuesto, y luego seguirá con pequeñas empresas y con individuos.

Pagar menos Ganancias: último plazo para presentar el formulario web con deducciones a la AFIP En marzo vence la posibilidad de cargar los gastos efectuados en 2022; qué rubros están alcanzados y cómo se puede efectuar el trámite virtual VER NOTA

Ese plan estratégico puesto en común con el Fondo Monetario incluirá medidas para “mejorar el cumplimiento voluntario”, con mecanismos de “detección y disuasión” del incumplimiento, y apuntan específicamente a actividades económicas que consideran relevantes, como granos, construcción -la AFIP tiene en la mira específicamente a la producción cementera, al que le atribuye altos niveles de informalidad-, minería y pesca.

En el caso de IVA, reconocen que tiene “un comportamiento fluctuante” y consideran que hay un nivel bajo de pagos trasversal a todos los sectores económicos. Para reducir esa brecha de cumplimiento apareció en escena el programa con el Fondo Monetario. “Se acordó un asesoramiento técnico sobre sistema de gestión de riesgo”, mencionaron fuentes oficiales.

“El diálogo entre el Ministerio de Economía y el Fondo es permanente sobre este tema. Tenemos metas específicas en términos administración tributaria e incumplimiento en IVA. En 2022 asumimos el compromiso de reducir a 34,3% la brecha de incumplimiento y recuperamos los niveles prepandemia y estimamos que cumplimos”, aseguró un funcionario involucrado en las negociaciones con el FMI. “Para el 2023 la meta es de 31,5%, lo que implicaría un valor mínimo histórico”, estimó.

Hay una explicación sobre por qué hay métricas para medir la evasión en IVA pero no aún en Ganancias. “La de IVA es una brecha que AFIP viene siguiendo históricamente. Notamos que no se hacía lo mismo con Ganancias y cuando lo discutimos técnicamente vimos que existía una dificultad metodológica, es muy complejo de hacer. Nos pusimos a trabajar en eso, propusimos al Fondo un compromiso de realizar una medición de brecha de Ganancias, que es algo que pocos países en el mundo hacen”, explicaron desde el organismo que conduce Carlos Castagneto

“En pocos meses vamos a tener el primer número de brecha de incumplimiento de Ganancias. Brasil está trabajando también en esa línea y países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Dinamarca ya lo tienen. Vamos a tener una misión de asesoramiento el mes que viene por este tema”, remarcaron desde un despacho oficial.

La AFIP tiene metas de reducción de evasión tributaria comprometidas con el FMI

Por otro lado, estimaron preliminarmente que “si hay un incumplimiento arriba de 30% en el caso de IVA, en Ganancias debería ser mayor. La evasión es muy alta, estamos en rojo. Queremos terminar este año dejando una metodologia validada internacionalmente”, concluyeron.

La negociación sobre el plan para reducir la evasión se da en paralelo al ida y vuelta que sostienen todavía desde el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario para concretar el anuncio de recalibración de metas de acumulación de reservas, algo que se espera para las próximas horas, aunque había sido anunciado para principio de la semana.

El contacto es llevado adelante por el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores del ministerio Leonardo Madcur. La meta trimestral original estipulaba que el organismo que conduce Miguel Pesce debería tener hacia el 31 de marzo, aproximadamente, unos USD 7.800 millones.

Esto se compone de los USD 2.277 millones con los que ya contaba el BCRA en diciembre de 2021 -según el cálculo del FMI- más los USD 5.500 millones que estaban previstos para este primer trimestre. Todo indica que esos números serán ahora mucho menores.

Seguir leyendo: