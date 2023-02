Sequía: satisfacción de la Mesa de Enlace por los anuncios del Gobierno, a la vez que pidió agilidad para aplicarlos

Los dirigentes de la Mesa de Enlace, momentos antes de ingresar al ministerio de Economía

Los dirigentes de la Mesa de Enlace señalaron que los anuncios que realizó hoy el Gobierno para los damnificados por la sequía contemplan “un alto porcentaje” de los reclamos que habían elevado días atrás a los funcionarios. Sin embargo, renovaron sus reclamos para que se acelere la asistencia a los damnificados, y expresaron que no se tuvo en cuenta, entre otras cosas, el pedido de eliminar la retención del 8% del IVA y la disposición del Banco Central que discrimina a los productores de soja que retengan más del 5% de su producción y que le impide acceder a créditos blandos.

Reunión de Massa con la Mesa de Enlace por la sequía: el campo aguarda un aval a sus reclamos para bajar la presión fiscal y tener más crédito La cuestión impositiva y el financiamiento son aspectos centrales en los reclamos de las entidades del agro, que aseguran que las últimas lluvias no solucionan los problemas que ya generó la sequía. El rol de la Mesa Agroalimentaria, que también se sumará al encuentro de hoy VER NOTA

El pronunciamiento de los presidentes de las entidades del campo fue realizado durante una rueda de prensa tras la reunión que mantuvieron con el ministro de Economía, Sergio Massa, donde se presentó el paquete de medidas. También participaron el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, funcionarios nacionales y representantes de los gobiernos provinciales.

El Gobierno puso en marcha una serie de medidas hacia el campo para mitigar los efectos de la sequía, que incluyen una refinanciación de deudas, suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias, nuevas líneas de créditos, la derogación de una normativa del Banco Central que encarecía el costo financiero para productores agropecuarios. Según estimaron desde el Poder Ejecutivo, se tratará de un paquete que implicará un costo fiscal de $65.000 millones.

El Gobierno volvió a reunirse con la Mesa de Enlace, a días de los anuncios por la sequía El secretario de Agricultura mantuvo un encuentro técnico con la dirigencia del campo. Cuáles son los detalles a tener en cuenta sobre el futuro paquete de medidas que anunciará Sergio Massa VER NOTA

“Están comprendidos un algo porcentaje de lo que hemos pedido. No creo que falte mucho de lo que hemos planteado días atrás ante los funcionarios”, comentó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, quien además dijo que “queremos ver en acción todas estas medidas, porque la realidad es que hay que ver cómo funciona en el interior del país y no haya medidas burocráticas que frenen todo este proceso. No queremos que uno cuando vaya a la AFIP o al banco para empezar los trámites, y que nos digan que la circular donde se le informa a los funcionarios todavía no llegó”.

Sergio Massa ayer durante las reunión donde se presentaron las medidas para la sequía

En sintonía con las expresiones de Jorge Chemes, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, sostuvo que “La reunión resultó satisfactoria. Las medidas representan un gran porcentaje de lo que se había pedido”. A su vez, el dirigente agregó: “Muchos de los puntos que pedimos están, y hay algunos otros que quedaron afuera como las retenciones del 8% de IVA y la resolución del Banco Central con respecto al 5% de retención de producción de soja para acceder a los créditos subsidiados. En los próximos días vamos a analizar los alcances de lo que implementarían, así como también evaluaremos que cumplan fehacientemente lo anunciado”.

Sergio Massa vuelve a reunirse con la Mesa de Enlace, a la espera de medidas para enfrentar la sequía El encuentro se realizará mañana a las 18 en el Palacio de Hacienda. El ministro de Economía se había comprometió a dar a conocer las decisiones oficiales antes del 1º de febrero VER NOTA

Además, Achetoni manifestó su malestar porque en el paquete de medidas no fueron contemplados la ganadería y las economías regionales. “Quiero remarcar que estas medidas son una respuesta a una coyuntura, urgente y dramática. No son políticas agropecuarias ni resuelven la enorme cantidad de problemas que arrastramos desde hace años y que siguen sin resolverse. La sequía o las heladas desnudaron y profundizaron la falta de políticas estructurales o los problemas de fondo, como la enorme presión impositiva, la necesidad de que se saquen retenciones desde las primeras toneladas de producción, que se llegue a la paridad cambiaria única, o que se implemente un seguro integral o multirriesgo. Sabemos todo lo que se necesita, y continuaremos gestionando para que nos escuchen”, sostuvo el dirigente federado.

Más opiniones

Elbio Laucirica, titular de Coninagro, adelantó que la semana que viene volverán a reunirse con el Gobierno para avanzar en medidas concretas para economías regionales y ganadería. “Es importante agilizar las presentaciones de las declaraciones juradas, ya que muchas de las medidas se van a aplicar en la medida que tenga la declaración jurada presentada”, comentó el dirigente, quien ante una consulta de este medio sobre si estuvo contemplada en la reunión la problemática de las retenciones y la brecha cambiaria, comentó: “Todo eso está entre los temas estructurales, porque son las cuestiones políticas y económicas que se sufren en todo el país”.

Por su parte, la máxima autoridad de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, resaltó la conformación de la Mesa de trabajo donde se debatieron las medidas que se lanzaron hoy para el momento de coyuntura que se atraviesa, y además reclamó por aquellas decisiones que el campo necesita del Gobierno para que aumente la producción y el ingreso de divisas. “Es un poco aventurado dar cifras de pérdidas por la sequía, pero las cifras que se difundieron hablan de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares de péridas. Ahora en algunos lugares llovió un poco más y seguramente si los productores tenemos un poco de suerte los rendimientos serán diferentes, pero habrá una pérdida significativa que rondará la cifra que mencioné”. concluyó el dirigente.

Seguir leyendo: