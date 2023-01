Las últimas lluvias le permitieron repuntar a la soja y el maíz a la espera de las medidas oficiales para paliar la sequía

La sequía sigue golpeando a la producción de soja, aunque las lluvias de los últimos días podrían aliviar la situación

Las lluvias de los últimos días y las pronosticadas para la presente semana significaron un renacer para el campo, a pesar de que todavía no se pudo revertir la situación de sequía que se vive en gran parte del país, ni recomponer los niveles de humedad en los suelos de manera adecuada. No obstante, las precipitaciones permitieron “seguir con vida” a los cultivos, en una campaña que comenzó de una manera más que compleja.

Las lluvias del último viernes fueron vitales para el campo, con buenos acumulados en zonas de Córdoba y Santa Fe por encima de los 70 milímetros en casos puntuales, mientras que en Buenos Aires el volumen de agua fue más moderado. Asimismo, se esperan lluvias para el próximo jueves en la región central, mientras que por estas horas podrían darse precipitaciones en el norte del país, según consta en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el director de la consultora Zorraquín + Meneses, Teo Zorraquín, los últimos eventos de lluvias provocaron “un gran alivio” para el sector. “Llenamos un cuarto de tanque y podemos seguir en camino, a pesar de que no alcance para completar las necesidades de los cultivos hacia adelante. Pero a pesar de la disparidad de las lluvias, esto genera un alivio y hay expectativas por nuevas lluvias, lo cual mejora el ánimo de los productores”, agregó. Además, el especialista remarcó que las lluvias “evitaron la pérdida de algunos cultivos y les dio tiempo para que se recompongan esperando precipitaciones futuras”, aunque aclaró que más allá de este alivio temporal “va a haber una pérdida de rendimiento importante”.

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP

“Hoy estamos con la soja y el maíz en la mitad de la campaña. Todavía, más allá de lo que informan las bolsas, no nos animamos a decir de cuánto va a ser la caída en la producción. Queda mucho partido por jugar y la cosecha no está perdida, pero vamos a tener una menor producción por menor superficie sembrada y menor rendimiento por el atraso en las fechas de siembra y por la falta de lluvias”, detalló Zorraquín. Pero, el especialista consideró que “estas lluvias le dieron una nueva oportunidad a los cultivos. Si no llovía iba a ser un desastre. Se mantuvo la campaña con vida y con algo de potencial. Esto tiene que ser acompañado por más agua. Hoy los cultivos están en carrera y estas lluvias le dieron la posibilidad de seguir con vida”.

Medidas

En la misma línea, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, indicó que en la región central se dieron lluvias que en promedio alcanzaron los 40 milímetros y que si bien “trajo alivio” a la producción, todavía falta para suplir el marcado déficit hídrico.

“Por la falta de agua en el segundo semestre del año pasado se optó por otras alternativas al no poder hacerse las siembras de primera y aprovechando algunas lluvias en diciembre se hicieron implantaciones de cultivos de segunda y esta agua cae bien para estas plantaciones. Hoy estamos un poquito mejor, pero el cuadro no mejoró en demasía. Fue un refresco”, comentó Salaverri.

Sin embargo, más allá de la cuestión climática, la atención de la dirigencia rural también está centrada en las medidas de ayuda para los productores que podría anunciar el Gobierno el 1ro de febrero, según prometió el ministro de Economía, Sergio Massa, a los presidentes de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace una semana atrás, en el cónclave que se llevó a cabo en predio del INTA en Castelar.

En este sentido, las expectativas del titular de Carbap no son muy contundentes respecto a las medidas que se puedan llegar a tomar, ya que consideró que “el Gobierno tiene características muy cambiantes, con anuncios que no se hacen o que se anuncian y no se terminan de concretar. Hoy no tengo expectativas sobre esto, pero lo que sí es que hay una necesidad muy clara. Más allá de los temas paliativos que se puedan anunciar con las medidas hay que atacar los temas de fondo”.

Nicolás Pino, presidente de la Rural, ayer durante la exposición en Neuquén

Para el dirigente agropecuario, una de esas iniciativas tiene que ser la creación de un fondo anticíclico para poder contrarrestar esta clase de crisis. “Hoy estamos en una situación con una sequía tremenda y en un país que depende del ingreso de divisas de este sector, no tuvimos la idea de tener fondos anticíclicos que es lo que se realiza en muchos lugares del mundo que están específicamente generados para estas situaciones. Por eso, las expectativas son pocas en cuanto a las medidas, pero si no son de fondo, los paliativos son de ciclo muy corto y se necesita un panorama más claro hacia adelante”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, también reclamó medidas para las economías regionales. Durante la 80ª Exposición Rural del Neuquén, el dirigente rural pidió “la prórroga por un año del pago de las obligaciones de la seguridad social con el objetivo de mantener el empleo y acompañar a los productores en este momento”.

“Estas actividades, como la frutícola, emplean mucha mano de obra que se debe preservar”, dijo Pino, en un contexto de “alta presión impositiva, poca demanda internacional de estos productos y con un escenario de una sequía que no cesa”. A su vez, mencionó la importancia de un tipo de cambio único que “le devuelva la rentabilidad” a dichas producciones.

